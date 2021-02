Diputado en Puebla dice se debe legislar para ciudadanos de verdad, no homosexuales

Este martes 23 de febrero estaba programada la discusión de la Ley Agnes en el Congreso de Puebla, una ley para reconocer el derecho a la comunidad LGBT de cambiar su identidad sexogenérica. Sin embargo debido a que los legisladores no llegaron hasta ese punto del orden del día, la discusión fue aplazada para el próximo jueves.

El asunto es que uno de los diputados independientes que estuvieron presentes de manera virtual en la sesión, Héctor Alonso Granados, se echó unos comentarios bár-ba-ros en contra de que siquiera se discutiera la propuesta de ley.

El legislador, en pocas palabras, dijo que el Congreso tenía cosas más importantes que discutir para “ciudadanos de verdad, de carne y hueso“.

“Nosotros estamos para defender ciudadanos y aquí nos pasamos elucubrando que si los homosexuales, etc. tienen derecho a entrar a los baños o no y que la Ley Agnes y que el rollo, pero lo que le pasa a los ciudadanos de carne y hueso, no unos cuantos, no a un grupo minoritario“, afirmó.

Minimiza y discrimina a la comunidad #LGBTTTIQA, el diputado Héctor Alonso Granados, al señalar que se pierde el tiempo legislando en la #LeyAgnes #LeydeIdentidad pic.twitter.com/aIyy59lyEc — Javier López Díaz Personal (@RedLopezDiaz) February 23, 2021

Lógicamente muchísimos usuarios criticaron sus palabras por menospreciar a la comunidad LGBT y además aludir a que no importaban lo suficiente como para discutir leyes que reconocieran sus derechos.

No es la primera vez que hace comentarios así

En mayo de 2019, el entonces diputado de Morena en Puebla afirmó en un programa de radio, Factor Radio, que las mujeres tenían que pensarla antes de abrir las piernas. Así, literalmente.

“Perdóname la expresión, no la dije yo solamente, y lo estoy pensando si lo digo, pero hay que pensar antes de abrir las piernas y dejarte embarazar”, señaló.

Me enerva la estupidez de Héctor Alonso Granados diputado de Morena en Puebla dice que “hay que pensar antes de abrir las piernas y dejarte embarazar”. El domingo hay elecciones, piensen antes de entregarle su voto a cualquier mercachifles como este.pic.twitter.com/TZ6V1sthyF — Frida García 😷 (@MuySuFrida) May 31, 2019

Pero esto le costó la expulsión de Morena.

El 1º de junio del mismo año la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena emitió un oficio para ordenar la expulsión de Alonso Granados de la bancada del Congreso de Puebla. Afirmaron que el legislador no podía ni debía pertenecer a la bancada cuando es evidente que no comparte, ni respeta ni representa lo que establecen los documentos básicos de Morena.