Lo que sabemos del atropellamiento masivo en Baja California Sur tras el partido México vs. Chequia

Lo que necesitas saber: Al menos 17 personas resultaron heridas tras el atropellamiento masivo en Cabo San Lucas.

Mientras la afición abarrotó Paseo de la Reforma en CDMX, en Baja California Sur sucedió un atropellamiento masivo tras el partido de México contra Chequia y que dejó el saldo de, al menos, 17 personas heridas.

Además de que el conductor fue detenido en el sitio y después llevado —bajo custodia— al hospital para atender sus lesiones.

Foto: @PGJEBCS

Atropellamiento masivo en Baja California Sur

Lo que sabemos es que todo sucedió el miércoles 24 de junio alrededor de las 9 de la noche en el bulevar Lázaro Cárdenas, zona turística de Cabo San Lucas en Baja California Sur.

Allí, la gente se dio cita para celebrar la victoria de la Selección Mexicana ante Chequia hasta que un conductor que iba por el bulevar atropelló a la multitud.

La Secretaría de Seguridad de Baja California Sur explicó que el atropellamiento masivo sucedió cuando el sujeto se vio rodeado de las personas que “obstruían el paso”.

Captura de pantalla en @MVSNoticias

El conductor aceleró y el resultado fueron varias personas lesionadas, además de que después fue alcanzado por los mismos aficionados hasta que intervinieron las autoridades.

En redes se compartieron videos muy rudos del momento del atropellamiento y que muestran la reacción de la gente desconcertada.

Foto: @seguridadpublicadeloscabos

Por lo pronto, la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur abrió una carpeta de investigación, mientras que las personas lesionadas fueron llevadas a distintos hospitales para su atención médica. De acuerdo con Alberto Rentería, secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, se trató de al menos 17 personas heridas.