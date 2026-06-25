Lo que necesitas saber: Un regidor del Cabildo de Puebla fue captado siguiendo el partido entre Portugal y Uzbekistán durante una sesión virtual de comisión.

¡Aplicaron una a la Cuauhtémoc Blanco! Pues mientras participaba en una sesión con integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte, el regidor decidió echarle ojo al partido entre Portugal y Uzbekistán. Ya saben: primero el bicho… y luego la chamba.

Como José Manuel Durán no estaba de manera presencial en el Cabildo de Puebla y seguía la reunión desde casa, aparentemente pensó que podía aprovechar para ver el partido sin que nadie se diera cuenta. Spoiler: Sí nos dimos cuenta.

Foto: Especial

Más contexto sobre el caso

Como ya te contamos, integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte estaban reunidos en sesión cuando el regidor se conectó de forma remota.

Todo quedó exhibido durante la transmisión oficial de la reunión en plataformas digitales. De pronto, mientras funcionarios del Instituto de la Juventud y el Deporte presentaban un informe ante la Comisión, se escuchó una celebración inesperada.

Y como nos ha pasado a muchos en una reunión virtual —cuando creemos que tenemos el micrófono apagado y resulta que no—, algo similar ocurrió con el regidor. Sin darse cuenta, dejó abierto el audio y se escuchó decir: “Gol, no mames, cómo la clavan así”.

La exclamación interrumpió incluso en un par de ocasiones la participación de uno de los funcionarios que estaba presentando el informe. Todo esto mientras en la cancha se jugaba el partido entre Portugal y Uzbekistán.

Quienes estaban a cargo de la transmisión de las sesiones de comisiones desde la Sala de Regidores se dieron cuenta del momento incómodo e intentaron bajar el volumen… pero ya era demasiado tarde: los comentarios de Durán Gómez ya se habían alcanzado a escuchar en la transmisión.

Después del incidente, el video dejó de aparecer en las plataformas digitales del gobierno, por lo que ya no pudo consultarse públicamente.

Foto: Redes sociales

Ofrece disculpas tras el incidente

Luego de que el momento se hiciera viral, Durán Gómez dio una entrevista para explicar lo ocurrido. El regidor aseguró que dejó abierto el micrófono de manera involuntaria mientras seguía la sesión de la comisión a distancia, lo que provocó que se escuchara lo que describió como una “conversación privada”.

Ante ello, ofreció una disculpa pública por el incidente.

Además, defendió su participación dentro de las comisiones de las que forma parte y aseguró que no registra faltas en las sesiones. Explicó que, aunque suele acudir presencialmente cuando le es posible, en esta ocasión no pudo asistir de esa manera.

“Yo he cumplido en todas mis comisiones, no tengo ninguna falta; cuando puedo ir presencialmente, lo hago. En esta ocasión no me fue posible. Desgraciadamente, se me abrió el micrófono de manera involuntaria y se escuchó un comentario de una conversación personal que tenía en ese momento mientras atendía los trabajos de la comisión. Reconozco que fue un descuido y ofrezco una disculpa por ello”, declaró.