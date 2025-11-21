Lo que necesitas saber:

Los cuerpos de los tres surfistas fueron hallados en un acantilado.

¿Recuerdan que en el 2024, les contamos sobre la desaparición y asesinato de tres surfistas extranjeros? Se trataba de los hermanos Jake y Callum Robinson junto a su amigo Jack Carter Rhoad, quienes habían viajado a Ensenada, Baja California para acampar y aprovechar las olas.

Sin embargo, fueron asesinados durante un robo en el que participaron tres hombres y una mujer de nombre Ary Gisell Silva. Durante el juicio confesó su participación en el robo por lo que fue condenada a 20 años de prisión.

El resto de los involucrados también enfrentan un juicio, aunque cada uno lo hace por separado. Así que, seguramente les esperarán condenas similares a las de Ary.

Hermanos Robinson
Hermanos Robinson / Fotografía Facebook

¿Qué pasó con los Hermanos Robinson?

Los Hermanos Robinson y Carter Rhoad viajaron a Ensenada para surfear en aguas mexicanas. No se quedaron en un hotel, decidieron acampar cerca de la playa. Todo parecía ir bien, sin embargo, el 27 de abril de 2024 fueron reportados como desaparecidos.

Las autoridades comenzaron a buscarlos y fue hasta el 3 de mayo que localizaron sus cuerpos sin vida en un acantilado. De acuerdo con las investigaciones y las confesiones, los tres surfistas fueron asesinados un día después de su desaparición, el 28 de abril.

Tres hombres y una mujer, sorprendieron intencionalmente a los surfistas y les dispararon con armas de fuego, quitándoles la vida el domingo 28 de abril” según la Fiscalía.

historia del skateboarding
Fotografía ilustrativa Pixabay.

Ary Gisell Silva confesó que ella se dio cuenta que los surfistas tenían objetos de valor. Desde la camioneta que manejaban hasta sus celulares, por lo que tuvo la idea de junto a su novio y dos hombres, de asaltarlos.

Lamentablemente el robo fue violento y terminaron por asesinar a los tres extranjeros. Después intentaron ocultar sus cuerpos en un acantilado, pero fueron descubiertos por las autoridades y posteriormente detenidos. El resto de los implicados están a la espera de conocer su sentencia.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

Asesinan a Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica Veracruz

Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica asesinado, pretendía crear partido independiente
Clausuran crematorio clandestino de mascotas que usaba fachada de una pandería

Clausuran crematorio clandestino de mascotas que usaba fachada de una panadería
15 frases del duro discurso de Florentino Pérez contra Tebas, Barcelona, los árbitros y más

“Nos van a querer silenciar”: Revelan mensajes de los asesinos de Carlos Manzo
CCH Sur aplaza regreso a clases y organiza recorridos con alumnos para revisar nuevas medidas de seguridad

CCH Sur aplaza regreso a clases y organiza recorridos con alumnos para revisar medidas de seguridad

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook