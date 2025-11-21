Lo que necesitas saber: Los cuerpos de los tres surfistas fueron hallados en un acantilado.

¿Recuerdan que en el 2024, les contamos sobre la desaparición y asesinato de tres surfistas extranjeros? Se trataba de los hermanos Jake y Callum Robinson junto a su amigo Jack Carter Rhoad, quienes habían viajado a Ensenada, Baja California para acampar y aprovechar las olas.

Sin embargo, fueron asesinados durante un robo en el que participaron tres hombres y una mujer de nombre Ary Gisell Silva. Durante el juicio confesó su participación en el robo por lo que fue condenada a 20 años de prisión.

El resto de los involucrados también enfrentan un juicio, aunque cada uno lo hace por separado. Así que, seguramente les esperarán condenas similares a las de Ary.



Hermanos Robinson / Fotografía Facebook

¿Qué pasó con los Hermanos Robinson?

Los Hermanos Robinson y Carter Rhoad viajaron a Ensenada para surfear en aguas mexicanas. No se quedaron en un hotel, decidieron acampar cerca de la playa. Todo parecía ir bien, sin embargo, el 27 de abril de 2024 fueron reportados como desaparecidos.

Las autoridades comenzaron a buscarlos y fue hasta el 3 de mayo que localizaron sus cuerpos sin vida en un acantilado. De acuerdo con las investigaciones y las confesiones, los tres surfistas fueron asesinados un día después de su desaparición, el 28 de abril.

Tres hombres y una mujer, “sorprendieron intencionalmente a los surfistas y les dispararon con armas de fuego, quitándoles la vida el domingo 28 de abril” según la Fiscalía.

Fotografía ilustrativa Pixabay.

Ary Gisell Silva confesó que ella se dio cuenta que los surfistas tenían objetos de valor. Desde la camioneta que manejaban hasta sus celulares, por lo que tuvo la idea de junto a su novio y dos hombres, de asaltarlos.

Lamentablemente el robo fue violento y terminaron por asesinar a los tres extranjeros. Después intentaron ocultar sus cuerpos en un acantilado, pero fueron descubiertos por las autoridades y posteriormente detenidos. El resto de los implicados están a la espera de conocer su sentencia.