Lo que necesitas saber: Historia Chiquita es uno de los proyectos más interesantes de divulgación histórica en México y está estrenando un nuevo libro

Su tía Aleja le enseñó a su mamá a cocinarlos. Su abuela había guardado la receta escrita a máquina. Así fue como ‘Historia Chiquita’ llegó a interesarse con el origen de los bisquets.

A ella, como a muchos de nosotros, le sabían a mantequilla y a mermelada. Sin embargo, a la historiadora —que detrás del proyecto de Historia Chiquita se llama Sari Benitez— le sabían también a cómo sus abuelos se enamoraron en un club de Poza Rica y a la particular historia, con minúscula, de cómo su familia los cocinaba para los trabajadores de PEMEX en Tampico.

Historia Chiquita de Sara Benitez // Foto: @historiachiquita en Instagram

Una oportunidad perfecta para contarnos cómo la expropiación petrolera, los migrantes de China y las sacudidas del siglo XX cambiaron a las personas reales, más allá de los libros de Historia de México.

El origen de los bisquets contado por ‘Historia Chiquita’

Historia Chiquita explica que los bisquets llegaron de la mano de los migrantes de China que ponían locales en todo México vendiendo “Pan Chino”.

En su nuevo libro, entre muchas otras historias, la historiadora le siguió la pista a los migrantes chinos que llegaron en los años setenta del siglo XIX antes del gobierno de Porfirio Díaz y rápidamente pasaron a tener sus propios negocios. Especialmente, se ubicaron en Torreón, por su cercanía a las redes ferroviarias donde muchos trabajadores pasaban.

Mientras sus negocios prosperaban, la situación se tornó oscura y debido al racismo y a las malas interpretaciones, en 1911 hubo una trágica matanza de la comunidad china en Coahuila.

Revolucionarios alrededor de cadáveres de chinos en 1911. / Foto: Vía El Universal / SMU LIBRARIES

Sin embargo, a pesar de aquel momento trágico, la tradición de su panadería se asentó en la zona para alimentar a cientos de trabajadores petroleros en Poza Rica y en Tamaulipas que lucharían por la expropiación petrolera.

“Lo más importante detrás de la expropiación petrolera no es el chapopote en sí. Es la gente detrás de las actividades para su obtención. Gente que amaba como yo, los frijoles negros”, escribe Historia Chiquita en su nuevo libro, recién publicado por editorial Planeta. “El bisquet fue el desayuno por excelencia del obrero que salía a trabajar de noche o de madrugada”.

“La comida y la historia van de la mano”: Historia Chiquita

“Las historias de Historia Chiquita tienen que ver con mis abuelos, sobre todo con mi abuela Sara, por quien me llamo como me llamo”, nos cuenta Sari en una entrevista. “Ellos fueron precisamente los que se encargaron de que yo estudiara historia y que me animaron a que me interesara esa disciplina; a que me interesaran las memorias, los recuerdos y evidentemente pues también son los grandes responsables de que luego sea muy antojadiza y me guste tanto comer”.

Es por eso que en el nuevo libro de Historia Chiquita hay tantas historias fascinantes que juntan la comida, con los momentos más importantes de nuestro mundo. “Una de mis favoritas es la de los chilaquiles croatas”, bromea Sari.

¿A qué se refiere? Al extraño gusto de Croacia —y algunos otros países de Yugoslavia— por la cultura mexicana. “Hay hasta discos de acetato de cantantes de Croacia vestidos de mariachi”, cuenta.

Historia Chiquita // Foto: Planeta

Esta y más historias las puedes encontrar en el nuevo libro de Historias Chiquitas publicado por Planeta. También puedes escuchar más de Sari en su Instagram o en su podcast.

Te puede interesar