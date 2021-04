La historia detrás de “El primer abrazo”, foto ganadora del World Press Photo 2021

Este 15 de abril se anunció la foto ganadora del World Press Photo 2021, la cual se titula “El primer abrazo”, del danés Mads Nissen. Sí, además de obtener el premio a fotografía del año, también ganó dentro de la categoría de noticias generales.

¿Cuál es la historia detrás de la foto ganadora del World Press Photo 2021?

“El primer abrazo”, foto ganadora del World Press Photo 2o21, muestra el momento justo en que la enfermera Adriana Silva da Costa Souza abraza a Rosa Luzia Lunardi, una mujer de 85 años, en Sao Paulo, Brasil, el pasado 5 de agosto de 2020. Sí, después de no tener ningún contacto físico durante cinco meses.

Just announced: the World Press Photo Foundation is proud to present the winner of the World Press Photo of the Year: ‘The First Embrace’ by Mads Nissen (@MadsNissenPhoto), @politiken/@panospictures! Discover the #WPPH2021 winning image: https://t.co/oSu2VbY8m4 pic.twitter.com/7oz37vRNBI — World Press Photo (@WorldPressPhoto) April 15, 2021

Cabe señalar que esta es la segunda ocasión en que este fotógrafo consigue el premio a la mejor fotografía del año. La vez pasada fue en 2015, cuando captó a una pareja gay en San Petersburgo, Rusia.

¿Qué otros trabajos ganaron?

Por otra parte, la Historia del Año es “Habibi”, del fotógrafo italiano Antonio Faccilongo, quien contó por medio de su trabajo una historia de amor en medio de la guerra israelí-palestina. Al respecto, Ahmed Najm, miembro del jurado, definió estas imágenes como “una obra maestra” y “una historia de lucha humana en el siglo XXI”.

The World Press Photo Foundation is proud to present the winner of World Press Photo Story of the Year: ‘Habibi’ by Antonio Faccilongo (@faccilongo_anto), @GettyReportage. Discover the #WPPh2021 winning story: https://t.co/MWwrMoQfqE pic.twitter.com/KlwAS7Zl7m — World Press Photo (@WorldPressPhoto) April 15, 2021

Igualmente la Historia de Narración Digital “Reconstruyendo siete días de protestas en Minneapolis después de la muerte de George Floyd”, de Holly Bailey, Matt Daniels y Amelia Wattenberger, ganó el World Press Photo Interactivo 2021.

Sobre este trabajo indicaron que ofrece una “imagen completa” de la primera semana de protestas en Minneapolis después del asesinato del afroamericano a manos de un policía.

The World Press Photo Interactive of the Year is ‘Reconstructing Seven Days of Protests in Minneapolis After George Floyd’s Death’ by Holly Bailey/@washingtonpost and @matthew_daniels, @Wattenberger/@puddingviz. Experience the #WPPh2021 winning production: https://t.co/GyAYKQfMDu pic.twitter.com/eDDZMgHA3p — World Press Photo (@WorldPressPhoto) April 15, 2021

Finalmente, el jurado escogió como Vídeo Online del Año a “Llamando desde Wuhan”, de Yang Shenlai y Tang Xiaolan, donde cuentan por medio de conversaciones telefónicas el relato de una familia en el primer epicentro de la pandemia de COVID.

*Con información de RTVE