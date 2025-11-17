Lo que necesitas saber: El lunes 17 de noviembre es día de descanso oficial en conmemoración a la Revolución Mexicana.

Usuarios del Metro de la CDMX, pongan mucha atención. Si les toca trabajar el lunes 17 de noviembre y tienen que usar alguna de las líneas del Metro deben saber que el horario de servicio será de 7:00 hrs hasta las 24:00 hrs.

Al tratarse de un día de descanso oficial, se aplicará el horario de día festivo y no el tradicional de 5:00 hrs a 24:00 hrs. Tómenlo en cuenta por si les toca ir a trabajar ese día y que no se vean afectados sus traslados.

Y si les toca quedarse en casita, pues aprovechen su merecido descanso y no hagan caso a los cambios de horario.

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

Horario del Metro de la CDMX, lunes 17 de noviembre

Como muchos saben, el lunes 17 de noviembre es día de descanso oficial en conmemoración a la Revolución Mexicana. Si bien, la fecha oficial es el 20 de noviembre, desde hace varios años, los descansos se recorren al lunes.

Y bajo ese sistema el Metro de la CDMX debe aplicar el cambio de horario. Lo único que cambia es la hora de apertura en las estaciones. Abrirán desde las 7:00 hrs y no a las 5:00 hrs, el horario de cierre no cambia, será a las 24:00 hrs.

“El Sistema de Transporte Colectivo Metro informa que el próximo lunes 17 de noviembre, aplicará el horario establecido para días festivos. Las estaciones de las 12 líneas iniciarán servicio a las 7:00 horas para concluir a las 24:00“

Y bueno, ya que andamos en eso del descanso oficial, acá les dejamos la información de cuánto deben pagarles sus patrones si es que trabajan en día festivo oficial. Spoiler, el día se paga al triple.