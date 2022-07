Y en Cancún: Acusan a parque acuático por caso de un niño que se electrocutó

El parque acuático Ventura Park, ubicado en la Zona Hotelera de Cancún, ha sido señalado de negligencia por la familia de un niño de ocho años que hace unos días se electrocutó en una de las albercas del complejo al cual acusan de no atender la situación como correspondía.

De acuerdo con información citada por el diario PorEsto!, el hecho ocurrió la tarde del pasado 20 de julio. Una mujer denunció a través de redes sociales lo que le ocurrió a su hijo Hugo, de ocho años, quien recibió una descarga eléctrica en el lugar.

Foto: El Actual (vía Facebook)

Una mujer denuncio en redes cómo su hijo se electrocutó en el parque acuático Ventura Park

“Eran aproximadamente las 3:30 de la tarde y mi hijo estaba adentro de una alberca. Al momento que mi niño ya quería salir se agarra de un barandal de alrededor de la alberca y le dio una descarga (que no tenia por qué tener electricidad)”, indicó la mujer en su posteo.

La mamá de Hugo aseguró que al recibir la descarga el niño quedó inconsciente y se fue hasta el fondo de la alberca. Ahí, un joven se dio cuenta de la situación y sacó al pequeño del agua mientras el guardavidas del lugar intervino en la escena luego de unos minutos.

Hugo, el niño que se electrocutó en una alberca del Ventura Park Foto: El Actual (vía Facebook)

Y la negligencia del personal al no querer atender al niño y que se diera a conocer la situación

“Lo sacan inconsciente no le hacen ninguna maniobra bendito dios tan grande mi hijo reacciono solo”, detalló la mujer que le suplicó a los encargados del parque acuático que llamaran a una ambulancia, pues el niño decía que le dolía el cuerpo después de que el barandal le diera “toques”, y ellos se negaron.

“Mi coraje es que yo quería una ambulancia no les llamaron y les dije ‘dejen a mi hijo me lo llevo al hospital’ y no me dejaban tocarlo”, enfatizó la mujer que tuvo que llamar a una ambulancia privada para llevar a su pequeño al hospital.

Una ambulancia privada llegó al lugar para trasladar al niño a un hospital. Foto: El Actual (vía Facebook)

Hasta el momento el parque acuático de Cancún no ha dado a conocer su postura al respecto

“Más tarde llegó Protección Civil para hacer un peritaje y clausuró la alberca, pero le tuve que pedir a un amigo que lo reporte, porque ellos no me dejaban hacer llamadas”, relató la mamá del niño que acusa al parque acuático de negligentes y de querer ocultar sus responsabilidades.

A pesar de que el suceso ocurrió hace unos días, hasta el momento el parque acuático no ha mencionado ni dado su postura respecto a este caso. Por otro lado, se desconoce el estado de salud del pequeño Hugo, aunque medios locales indican que está fuera de peligro.

Hugo terminó en el hospital luego de electrocutarse en el Ventura Park de Cancún. Foto: El Actual (vía Facebook)