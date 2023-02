En carta difundida en redes sociales, el exgober de Coahuila, Humberto Moreira, pidió no tomar en serio las declaraciones que quien fuera su secretario de Finanzas ofreció ayer, en el marco del juicio en Estados Unidos contra Genaro García Luna.

Foto: Cuartoscuro// Departamento de Justicia (vía Proceso)

“La declaración prestada por el Sr. Héctor Javier Villarreal tiene una naturaleza claramente exculpatoria, no refleja la realidad, carece de soporte probatorio alguno”, aseguró Moreira a quien Héctor Javier Villarreal (nombre de su secretario de Finanzas) acusó de no sólo tener vínculos con el ex de Seguridad en tiempos de Calderón, sino también haber sido participe de uno que otro delito.

Como muchos de los que serán mencionados en el juicio contra García Luna dirán, Humberto Moreira aseguró que las declaraciones de su exfuncionario sólo están motivadas para obtener un “beneficio penitenciario”. No sería descabellado, sabiendo que el susodicho es acusado de malversación de fondos y elaboración de documentos falsos para obtener créditos bancarios.

Foto vía: Proceso

A grandes rasgos, Héctor Javier Villarreal asegura que Humberto Moreira fue quien conectó a éste con el dueño del periódico El Universal, para que desde ahí se publicaran “cosas buenas” del trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública. Por el trabajito, según, el diario propiedad de Francisco Ealy Ortiz habría recibido un pago de 25 millones de pesos.

Además de lo anterior, Villarreal admitió otros delitos, como el cobro de comisiones por valor de 2.5 millones, sustracción de servidor, falsificación de facturas, etcétera, etcétera, etcétera… y todo, en épocas en las que trabajó con Humberto Moreira.

Foto: Twitter

En su defensa, Moreira asegura que no se llevaba con el gobierno de Felipe Calderón, entonces, por lo mismo, es impensable que pudiera andar de cuate con Genaro García Luna. “Durante el periodo que ejercí como máximo responsable de la administración del gobierno de Coahuila, rechacé trabajar con la Secretaría de Seguridad del gobierno que encabezaba Felipe Calderón. Durante ese periodo, me vi en la necesidad de acudir a la respetada institución de la Secretaría de la Defensa Nacional”.

Humberto Moreira acepta en su carta que se llegó a topar con García Luna… pero poquito: nomás tres veces. Una para rechazarle una invitación a visitar el bunker de la Secretaría de Seguridad; otra por teléfono para reclamarle que agentes federales estuvieron en la sede del PRI de manera intimidatoria y, la tercera, en una reunión de la CONAGO.

Ay ajá… ¿y aquí?

MÉXICO, D.F., 02SEPTIEMBRE2009.- Margarita Zavala, primera dama, y Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México, se despiden de los asitentes a Palacio Nacional, donde el mandatario ofreció un mensaje con motivo de su Tercer Informe de Gobierno. FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM

“Con base a lo anterior, jamás existió una relación con el Sr. García Luna, ni mantuvimos conversaciones alguna en relación a un sistema PEGASUS”, agregó el exgober, a quien, según Villarreal, el exsecretario de Seguridad le ofreció usar el programa espía.

El exgobernador de Coahuila terminó su carta acusando que Villarreal cometió perjurio en la corte de Estados Unidos en la que se enjuicia a García Luna, algo que no le cae de novedad: “Lleva años burlándose de la autoridades estadounidenses”, remató Moreira en la carta que puede leerse íntegramente en Aristegui Noticias.