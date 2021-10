En imágenes: Descubren antiguo y misterioso bosque de manglares entre México y Guatemala

Y como si se tratara de una película de la saga de Jurassic Park: Científicos descubrieron un enorme y misterioso bosque de manglares en lo más profundo de la península de Yucatán, entre México y Guatemala. Sí, este hallazgo no solo dejó increíbles fotos y videos, también reveló los antiguos niveles del mar en el último período interglacial.

Un equipo de científicos de la Universidad de California San Diego y de nuestro país investigan un enorme y antiguo bosque de manglares que encontraron a más o menos 200 kilómetros del océano. Lo increíble es que este ecosistema es bastante anormal, pues los manglares suelen ubicarse a lo largo de las costas tropicales y subtropicales, indicaron los expertos en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Para ser más específicos, los investigadores indican que este bosque de manglares se encuentra lejos de la costa, a lo largo de las orillas del río San Pedro Mártir, el cual va desde la selva El Petén, en Guatemala, hasta la región de Balancán, en Tabasco, México.

Como el mangle rojo y otras especies que se encontraron en este ecosistema solo se conocían por crecer en agua salada, los científicos estadounidenses y mexicanos se han propuesto conocer cómo se lograron establecerse en este lugar de agua dulce y totalmente aislado del océano.

Hasta ahora, el estudio, que contiene datos genéticos, geológicos y de vegetación con una modelización del nivel del mar, dio una visión de un antiguo ecosistema costero. Así es, los científicos encontraron que este bosque de manglares llegó hasta aquí durante el último periodo interglaciar, hace unos 125 mil años, y se han mantenido en este lugar, de manera aislada, mientras los océanos siguieron retrocediendo durante la última glaciación.

“Lo más sorprendente de este estudio es que hemos podido examinar un ecosistema de manglares que ha estado atrapado en el tiempo durante más de 100 mil años”, comentó en un comunicado el coautor del estudio, Octavio Aburto-Oropeza, ecólogo marino del Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego y becario de PEW Marine.

“Sin duda hay más cosas que descubrir sobre cómo se han adaptado las numerosas especies de este ecosistema a lo largo de las diferentes condiciones ambientales de los últimos 100 mil años. Estudiar estas adaptaciones pasadas será muy importante para entender mejor las condiciones futuras en un clima cambiante”, agregó sobre este extraordinario bosque de manglares entre México y Guatemala.

Igualmente, las evidencias que han encontrado demuestran que este ecosistema del río San Pedro es una reliquia, ya que cuenta con organismos que han sobrevivido de un período anterior, de un mundo más cálido, cuando el nivel del mar era de seis a nueve metros más alto que en la actualidad, tan alto como para inundar tierras bajas de Tabasco.

A pesar de que en este enorme y antiguo bosque destacan los manglares, los científicos de Estados Unidos y México encontraron alrededor de 100 especies más pequeñas que también provienen del océano. “Este descubrimiento es extraordinario. No sólo los mangles rojos están aquí con sus orígenes impresos en su ADN, sino que todo el ecosistema de la laguna costera del último interglacial ha encontrado refugio aquí”, dijo Felipe Zapata, de la UCLA.

Por otra parte, los investigadores comentaron que la región que rodea este bosque de manglares fue deforestada en la década de 1970 por un plan de desarrollo; afortunadamente, las orillas del río San Pedro sólo se salvaron porque las excavadoras no pudieron llegar hasta ahí. Sin embargo, señalaron que esta zona sigue amenazada por las actividades humanas, por lo que los científicos resaltaron la necesidad de proteger esta zona de importancia biológica en el futuro.

“Esperamos que nuestros resultados convenzan al gobierno de Tabasco y a la administración ambiental de México de la necesidad de proteger este ecosistema. La historia de los ciclos glaciares del Pleistoceno está escrita en el ADN de sus plantas a la espera de que los científicos la descifren pero, lo que es más importante, los manglares de San Pedro nos advierten del dramático impacto que el cambio climático podría tener en las llanuras costeras del Golfo de México si no tomamos medidas urgentes para detener la emisión de gases de efecto invernadero“, finalizaron.

Led by researchers across the @uofcalifornia and researchers in Mexico, the binational study integrates genetic, geologic, and vegetation data with sea-level modeling, providing a first glimpse of an ancient coastal ecosystem. 🌊🌳 Video: Ben Meissner pic.twitter.com/vMbvIvfrZW

— Scripps Institution of Oceanography (@Scripps_Ocean) October 4, 2021