Reportan al menos 31 heridos graves por incendio en edificio del Bronx, en Nueva York

Un terrible incendio se reportó la mañana de este 9 de enero allá en el famoso barrio del Bronx, en Nueva York. Un edificio de departamentos quedó prácticamente envuelto en llamas y humo, y las imágenes ya le están dando la vuelta al internet.

Sucedió en un edificio residencial ubicado en el 333 East 181 Street del Bronx. El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) informó que fue necesario movilizar hacia la zona a unos 200 elementos para controlar el incendio y poner a salvo a quienes habitan el inmueble.

Approximately 200 FDNY members are operating on scene of a 5-alarm fire at 333 East 181 Street in the Bronx. There are currently 19 serious injuries to civilians. pic.twitter.com/R3pnXs8NlX

Reportaron también que se estaba atendiendo al menos a 31 personas que sufrieron heridas graves, cifra que incluye a menores de edad. 19 de esas personas fueron atendidas en el lugar y el resto trasladadas a diferentes hospitales, según informa Univisión. El total de personas que sufrieron alguna lesión fue de 54.

Sin embargo, el saldo final de este incendio allá en el Bronx por ahora no es oficial, ya que los bomberos continuaban intentando rescatar personas del interior del edificio al momento de emitir ese reporte. Se espera que tanto el número total de heridos como el de lesionados de gravedad aumente.

