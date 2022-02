“Mi discurso es completamente inútil”: Representante de Ucrania en la ONU reacciona en vivo al avance militar ruso

Mientras vemos —desde nuestras pantallas— cómo una guerra se desenvuelve como si fuera una serie de televisión, el representante de Ucrania en el Consejo de Seguridad de la ONU vivió un momento que quedará guardado en nuestra memoria. El diplomático reaccionó, en vivo, al anuncio de operativo militar en su país ordenado por Vladimir Putin.

Tomó el micrófono mientras explosiones se reportaban en algunas ciudades de Ucrania, incluyendo Kiev.

Recibiendo la palabra del representante de Rusia —para acabarla de amolar—, el diplomático se quitó el cubrebocas y comentó que no podría dar el discurso que tenía preparado. “La mayoría es completamente inútil”, dijo, mientras aventaba su cuadernillo.

Recordemos que el anuncio de Vladimir Putin de comenzar una operación militar en la región de Donbás, se dio mientras la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU ya había comenzado. Así que el representante de Ucrania solamente pudo reaccionar ante las cámaras mientras recibía las noticias de su país.

“Su presidente declaró la guerra a mi país”, le dijo al representante de Rusia.

“Cuando venía para acá, quería pedirle a los embajadores rusos que confirmaran que las tropas de Moscú no dispararían este día”, dijo el representante de Ucrania en la ONU. “Todo eso se volvió inútil hace 48 minutos, porque hace 48 minutos le declararon la guerra a Ucrania”.

“Me gustaría que dijeran, por escrito, que en estos momentos sus tropas no están bombardeando las ciudades ucranianas. Que sus tropas no están en el territorio de Ucrania. Tiene un smartphone, puede llamarle a su presidente”, dijo, exigiéndole al representante ruso que se tomara una pausa. “Si no puede darnos una respuesta afirmativa, debe dejar las responsabilidades del Consejo de Seguridad de la ONU”.

Comentó que era demasiado tarde para hablar de de intentar alivianar el conflicto. “¿Debo ponerles el video?”, dijo.

“Usted le declaró la guerra a mi país y es responsabilidad de esta organización detener la guerra”, comentó. Antes de terminar su participación reclamándole directamente al representante de Rusia en la ONU.