IMSS da estos consejos para tener un Día de las Madres 2021 sano y seguro

Con el pretexto de que la Ciudad de México pasa a Semáforo Epidemiológico color amarillo, seguramente más de una persona está pensando en festejar este 10 de mayo al doble, tomando en cuenta que en el 2020 pasó desapercibido. Gran error. Hay que recordar que la principal fuente de contagio del COVID-19 son precisamente, las reuniones familiares. Pero, tranquilo, el IMSS emitió una serie de consejos para que festejes este Día de las Madres 2021 sano y seguro.

Para empezar, uno de los secretos de las personas que no se han contagiado a lo largo de este tiempo, es mantenerse el mayor tiempo posible en casa. De ser necesario salir a la calle, utilizar mascarilla en todo momento y no quitársela ni por error. Además de lavarse las manos cada que es posible, utilizar gel antibacterial, sin olvidar aplicarse crema humectante para que la piel no se maltrate.

Pero, ya entrados en materia, la doctora Clara Elizabeth González Rosas, coordinadora de Programas Médicos adscrita a la División de Promoción a la Salud en la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel del IMSS, solicitó la cooperación y concientización de la población para evitar un repunte de contagios de COVID-19 durante la celebración del Día de las Madres, y pidió redoblar las medidas sanitarias y de prevención de la enfermedad.

Indicó que a diferencia del año pasado, en esta ocasión se puede festejar la fecha de manera sana y segura para evitar un incremento de casos. De lo contrario, no respetar los protocolos sanitarios básicos nos puede llevar nuevamente a una ocupación hospitalaria elevada y que se requiera realizar cambios en los semáforos epidemiológicos de las diferentes entidades con todo lo que ello implica.

Explotar las herramientas tecnológicas

“Si todos nos apoyamos, si todos cooperamos para evitar la propagación de la enfermedad siguiendo las medidas de prevención y contención vamos a tener individuos sanos y seguros, en cada una de las familias del país”, aseguró la experta en salud, quien además, recordó la necesidad de usar correctamente las mascarillas en todo momento.

Asimismo, recomendó realizar el lavado de manos con agua y jabón o utilizar soluciones con base alcohol al 70 por ciento, estornudar o toser en el antebrazo; evitar saludar de mano o beso, mantener la sana distancia y “sobre todo, en estas fechas es muy factible querer abrazar o mostrar cariño a nuestra mamá, evitarlo para proteger a la festejada”.

La doctora González, recomendó realizar una convivencia sólo con aquellos integrantes con los que se convive diariamente en el hogar, no acudir o realizar reuniones, eventos o fiestas que generen aglomeraciones donde no se cumpla con la sana distancia. Además, indicó que dentro de la Nueva Normalidad el uso de las herramientas electrónicas, el teléfono, las redes sociales o videollamadas se pueden utilizar para festejar el Día de las Madres 2021, porque “el mejor regalo que puedes darle es la salud de toda la familia”. Aunque, en realidad, sabemos que no esperan un dibujo de la huella de la mano, rellena con frijolitos.

Por ello, la especialista sugiere que las mamás pueden recibir obsequios a través de los servicios de paquetería o utilizar los servicios de entrega exprés, siempre y cuando mantengan las medidas sanitarias de prevención de contagio: uso de mascarilla, limpieza de manos constante y lo más importante, desinfectar la envoltura del regalo.

Celebrar el Día de las Madres 2021 fuera de casa

Además, reiteró que es indispensable evitar exponer a la familia a contagios; y en caso de haber realizado reservación en un restaurante para celebrar el Día de las Madres 2021, se deben mantener las medidas sanitarias ya establecidas para esos establecimientos. Como lo es, verificar que sea seguro, que cuente con menús electrónicos con códigos QR y cubiertos personales, respetar el número de comensales por mesa, seguir señalamientos que permitan la sana distancia, preferentemente realizar pagos electrónicos a fin de evitar un mayor contacto con superficies.

Pero, lo más importante, es que si presentas alguno de los síntomas de COVID-19, como dolor de cabeza, tos seca, dolor o molestia corporal o alguno de los síntomas que detallamos aquí, ¡En la mother! Pasarás el peor Día de las Madres de tu vida, al correr el riesgo de contagiar a alguien de tu familia. Es mejor suspender cualquier festejo y evitar el contacto con personas, salvo los trabajadores de la salud que se encargan de realizar de forma gratuita las pruebas COVID. De ahí en fuera, esperamos que puedan celebrar a la mami, como se merece, aunque sea a la distancia.