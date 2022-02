INAI ordena a LOTENAL revelar documentos para saber a dónde fue dinero del sorteo del avión presidencial

A casi dos años de haberse realizado el polémico sorteo del avión presidencial (en el que no hubo avión presidencial de premio), parece que no están claras las cuentas y convenios que permitieron tan magno evento. Al menos no para el INAI, quien ya está pidiendo informe completo.

Por medio de un comunicado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio a conocer que ordenó a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal) dar a conocer toda la documentación relacionada con el sorteo del avión presidencial.

Según el comunicado, no es la primera vez que se está requiriendo la información, sólo que la Lotería Nacional se quiso hacer de la vista gorda aplicando el “me puedes repetir la pregunta, por favor”…

“Hubo una táctica, que es: aclare usted, así como está la pregunta no se entiende o no es suficiente para encontrar con precisión lo que se reclama. Una salida muy habilidosa de los sujetos obligados, pues la aclaración hace que se gane tiempo”, explica el INAI.

Sin embargo, al revisar el caso, el INAI encontró que la pregunta fue muy clara… nomás que la Lotería Nacional no hizo ni siquiera el intento de buscar la información.

Así que, para no perder más tiempo, el INAI detalló que lo que es de su especial interés es un análisis llevado a cabo por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP), con el cual se pueden identificar los 2 mil millones de pesos usados para pagar los billetes premiados del sorteo realizado en septiembre del 2020.

Además de lo anterior, la Lotería Nacional “debe informar sobre el Convenio de Colaboración suscrito entre la Lotería Nacional y el INDEP, celebrado el 12 de marzo de 2020, las acciones que se llevaron a cabo, los descuentos que se hicieron por gastos de operación de la LOTENAL para el Gran Sorteo 235; los remanentes, la transferencia de estos y sus rendimientos, la rescisión o terminación de este Convenio de Colaboración, así como sus anexos y adendums”.

De acuerdo con el comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña, la Lotería Nacional no debería de tener ninguna bronca para entregar toda la documentación requerida.

“Lo que se está pidiendo es absolutamente dable”, aseguró el funcionario, y que, para un sorteo de las características del hecho por el avión presidencial debió hacerse un convenio de colaboración, una relación de documentos que identifiquen para dónde se fue ese dinero y, además, una relación de cómo se hicieron los trasvases de dinero.