Laura Brugés se une a la lista de periodistas que están sintiendo la persecución del oficialismo, a través de órganos como el Tribunal Electoral o el mismo INE. En su caso fue el INE, que le mandó un “requerimiento” para revelar sus fuentes de una investigación periodística.

No está de más decir que Brugés se llevó una sorpresa nada agradable con este requerimiento “colaborativo” del INE, pues es sabido que un/una periodista no revela sus fuentes bajo el principio de la libertad de información y expresión.

INE pide a la periodista Laura Brugés revelar sus fuentes

Resulta que Laura Brugés publicó una investigación sobre los famosos “acordeones” que se denunciaron durante la Elección del Poder Judicial (aquí te hablamos sobre ellos).

Pero el INE dice que recibió una queja sobre dicha publicación, además de otras como un posteo en X donde exhibió la presunta repartición de acordeones en la alcaldía Gustavo A. Madero, en favor del candidato Ezequiel Ramírez Gómez.

“Me notificaron del INE para “requerir información” sobre los acordeones de la Elección Judicial. No tengo problema en contestar su cuestionario, pero todo iba bien hasta que salen con que quieren saber quiénes son mis fuentes. ¿Qué tal?”, señalo Laura Brugés en sus redes sociales.

“Un periodista no revela sus fuentes, ya que este compromiso es esencial para garantizar la libertad de expresión y el acceso a información sensible que, de otro modo, no saldría a la luz”, sentenció.

INE amenaza con multarla con 50 mil pesos si no responde

Lo más serio acá, es que el INE le mandó un cuestionario sobre sus publicaciones, el cual debe responder o podría recibir una multota de 50 mil pesos… ¡50 mil pesos!

Obvio, no es difícil tomar eso como una forma de intimidación contra la periodista, y al no ser un caso aislado, complicado no considerar que la 4T quiere amedrentar y censurar al periodismo que critica sus decisiones, usando para ello al INE o a más organismos.

“Varios periodistas, medios y ciudadanos en redes sociales evidenciamos lo que estaba pasando, y con ayuda de vecinos que reportaban desde sus colonias, cada día iba surgiendo un nuevo modus operandi de acordeón (ya fuera físico o digital)”, asegura Laura Brugés.

El caso será discutido en el INE

Al menos su caso podría dar un giro para bien, pues un Consejero del INE coincide con la periodista en que el requerimiento no es nada adecuado.

Se trata de Uuc-kib Espadas, quien tal cual, calificó el requerimiento del INE como “inadecuado”, por lo que tendrá que discutirse. “Las investigaciones no pueden hacerse expidiendo requerimientos de ese tipo”, mencionó el consejero.