Entre 2018 y 2020 disminuyeron 5.8% los ingresos al hogar en México

Recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020, misma que se llevó a cabo del 21 de agosto al 28 de noviembre del año pasado.

Resulta que en los hogares de México el promedio del ingreso total trimestral es de 53 mil 798 pesos, que si consideramos los meses de 30 días, tenemos que el ingreso total diario sería de casi 600 pesos.

Ingreso en los hogares de México

Del total trimestral en los hogares, el 95.5% es ingreso corriente total y el 6.5% son percepciones financieras y de capital ¿qué significa?

El ingreso corriente total está conformado por el ingreso corriente en dinero y el ingreso corriente no monetario. Por otro lado, las percepciones financieras y de capital se refieren a ingresos para el hogar adicionales como retiro de inversiones, tandas, cajas de ahorro, préstamos, etc. Estos son ingresos no regulares.

Del ingreso total en los hogares, el 63.8% es ingreso por trabajo, la principal fuente de entrada de dinero.

La gráfica anterior muestra la distribución porcentual del ingreso corriente total por principales fuentes de ingreso, por ejemplo, la mayor parte es ingreso por trabajo, le siguen las transferencias, alquiler de vivienda, renta de la propiedad y otros.

El ingreso corriente total son todas las entradas en efectivo o en bienes y servicios que reciben los integrantes del hogar. Si analizamos el ingreso por trabajo a los hogares de México del 2018 en comparación con el del 2020, observamos una disminución el 10.7%. y una reducción del 5.8% en los ingresos totales del hogar.

Pero los ingresos cambian completamente cuando se trata de personas que se consideran indígenas. El promedio de ingreso trimestral para personas que se consideran indígenas es de 14 mil 783 pesos. Si de nuevo consideramos los meses de 30 días, tenemos un ingreso promedio diario de 164 pesos.

¿En qué más gastamos los mexicanos?

De acuerdo con la encuesta del INEGI, el gasto total promedio al trimestre es de 47 mil 396 pesos. La mayoría se gasta para alimentos, bebidas y tabaco, seguido por transporte y comunicaciones, así como vivienda y servicios.

En comparación con el 2018, el gasto corriente en alimentos, bebidas y tabaco se redujo un 5.9%. Pero, por ejemplo, el rubro de salud registró un aumento del 40.5%.