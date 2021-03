Inflación nivel Venezuela: Lanzan billete de 1 millón… sólo vale 50 centavos de dólar

Sin nada de bombo y platillo el gobierno de Nicolás Maduro presentó al pueblo de Venezuela tres nuevos billetes que comenzarán a estar en circulación los próximos días. Los de más alta denominación que se hayan visto… pero con un pequeño detalle.

De acuerdo con El País, por muy alta que es la denominación de los nuevos billetes de Venezuela, estos no alcanzan pa’ni ma… pues resulta que el de un millón de bolívares equivale a únicamente 50 centavos de dólar. Una muestra de lo canija que está la hiperinflación en la tierra de Maduro.

“Las nuevas piezas de Bs. 200 mil, 500 mil y de 1 millón comenzarán a circular paulatinamente, a partir del 08 de marzo de 2021. Estos nuevos billetes vienen a complementar y optimizar el actual cono monetario, para cumplir con los requerimientos de la economía nacional”, señala el comunicado difundido por el Banco Central de Venezuela.

¿Requerimientos de la economía nacional? Seeeee… bonita forma de decir que hay una muy notoria falta de billetes en circulación, así que así es como se pretende que la gente pueda realizar transacciones básicas. Según cálculos de especialistas, de cada 100 bolívares que circulan en el sistema financiero del país, sólo 1.9 está en efectivo. Los demás están en forma electrónica en depósitos y transferencias.

Fue en 2018 cuando el gobierno de Nicolás Maduro hizo que los mexicanos recordáramos algo que pasó en nuestro país, por allá de inicios de los noventa: mandó a quitar no tres, sino cinco ceros al bolívar. Con la reconversión monetaria, en ese entonces, la moneda… el billete, mejor dicho, de más alto valor en Venezuela era el de a 500 bolívares, los cuales apenas si era equivalentes a 9 dólares.

Ahora, por muchos ceros que se le aumente al billete, nomás ya no tiene nada de valor, resultado de la hiperinflación que se desató en Venezuela desde 2017 y que no ha sido detenida por el gobierno de Nicolás Maduro. De hecho, los paisanos de José Luis Rodríguez, El Puma, tiene que irse preparando para una nueva caída (pero de esas macizas), ya que la circulación de billetes de tan alta denominación no es más que un paliativo temporal que acabará en una necesaria nueva reconversión… la cual implicará una nueva devaluación.