Hasta ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha evadido la decisión de remover a Francisco Garduño como coordinador del Instituto Nacional de Migración (INM) … que porque se quería esperar hasta ver bien de qué se le acusaba al susodicho. Pues bien, ya hasta está vinculado a proceso.

Ayer, 30 de abril, el titular del INM fue vinculado a proceso el director del INM por el evento en el que murieron 40 migrantes en el módulo del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez.

El titular del INM en visita a Palacio Nacional / FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

A diferencia de otros funcionarios de menor rango que enfrentarán proceso por homicidio y tentativa de homicidio, el titular del INM, Francisco Garduño, sólo tendrá que librar el delito de ejercicio ilícito del servicio público… y el proceso lo enfrentará en libertad.

De acuerdo con La Jornada, el juez federal determinó vincular a proceso al todavía funcionario, ya que hubo bastantes elementos para determinar que fue omiso respecto a las responsabilidades de su cargo: como garantizar la seguridad de los migrantes que se encontraban detenidos en la estancia migratoria de Ciudad Juárez que se incendió el pasado 27 de marzo y en la que murieron 40 personas.

Foto: José Luis González-Reuters.

Según las autoridades que investigan lo sucedido en Ciudad Juárez, en dicho módulo también se detectó la falta de agua potable, de alimentos, así como la ausencia de salidas de emergencia y protocolos de protección civil.

Como titular del INM, Francisco Garduño tenía (y todavía tiene) la responsabilidad de enterarse del estado de las instalaciones migratorias y, en caso de que éstas presenten ausencia de protocolos de protección civil o fallas estructurales en sus instalaciones, proceder a suspender sus actividades.

Sin embargo, pese a conocer cómo funcionaba la estancia migratoria de Ciudad Juárez (en teoría, en una de esas ni siquiera le interesó enterarse), permitió que continuara abierta. Ya después del incendio, se decidió su cierre.

Como ya se sabía, el juez federal determinó que el titular del INM esté bajo la medida cautelar. Por ello, cada 15 días tendrá que acudir a los juzgados de Ciudad Juárez a firmar. Esto nomás para que las autoridades chequen que no se ha fugado…

Y así será, mínimo, por cuatro meses, que es el tiempo que el juez dio para realizar la respectiva investigación complementaria. Luego vendrá o bueno y, de ser encontrado culpable, Francisco Garduño podría pasar hasta siete años en prisión.

Foto: Victoria Valtierra-Cuartoscuro.

“Seguiré trabajando en el INM hasta que no se ordene lo contrario”: Francisco Garduño

Al salir de la comparecencia, el funcionario señaló que, al menos de su parte, no hay la intención de soltar el hueso. Así que continuará al frente del INM hasta que se le den las gracias.

“El juicio no se termina, sigo yo en la condición constitucional de guardar silencio, no hacer declaraciones en relación al proceso (…) seguiré trabajando en el Instituto Nacional de Migración mientras no se ordene lo contrario y estaré muy atento a las gestiones para la reparación integral de los daños”, señaló al salir del Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua.