China pone pausa a misión de la OMS que busca el origen del COVID

A un año de que la OMS informara sobre la aparición de un brote de neumonía medio raro —es decir, hasta el momento desconocido— en China, este martes la Organización Mundial de la Salud explicó que si bien hay otro equipo de investigación que se lanzó a este país para estudiar el origen de la pandemia, el gobierno chino puso en pausa la misión.

Según la OMS, son rollos burocráticos relacionados con el visado. Sin embargo, esta noticia fue retomada por medios internacionales debido a la importancia de la investigación sobre cómo surgió la pandemia y cómo fue que el SARS-CoV-2 alcanzó a los seres humanos.

“Today we learned that Chinese officials have not yet finalised the necessary permissions for the team’s arrival in #China. I am very disappointed with this news given that two members had already begun their journeys & others were not able to travel at the last minute”-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 5, 2021