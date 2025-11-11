Lo que necesitas saber: Este antiveneno, además de prevenir la letalidad del veneno en las especies de serpientes más peligrosas de África, también reduce la necrosis local.

¡El ingenio mexicano nunca dejará de sorprendernos! Resulta que investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM lograron crear un antiveneno basado en anticuerpos que protege contra la mordedura de las serpientes más mortales de África.

Mordedura de serpiente // Foto: DGCS – UNAM

Investigadores de la UNAM crean antiveneno contra mordeduras de serpientes de África

Ahora sí, a lanzarse a África sin miedo a las mordeduras de serpientes… pues la UNAM informó que científicos lograron crear un antiveneno que protege contra las mordeduras de las serpientes más mortales de África.

Este descubrimiento lo hicieron 33 científicos de distintos países, incluidos los de México. Lo más novedoso es que está basado en nanocuerpos, los cuales fueron diseñados y mejorados en el laboratorio a partir de anticuerpos de alpacas y llamas.

“Protege contra las especies más letales de África, incluidas cobras, mambas y rinkhals, supera a los productos existentes derivados de suero animal y abre el camino a terapias más seguras, eficaces y accesibles”, se lee en el comunicado.

Ventajas de este nuevo antiveneno

Este antídoto supera a los tradicionales porque previene la letalidad del veneno en las especies de serpientes más peligrosas de África. Además, reduce la necrosis local, un problema que los medicamentos no logran prevenir del todo.

Como los anticuerpos de este antiveneno se producen en laboratorio sin necesidad de animales inmunizados, su fabricación en un futuro sería mayor y más económica.

Ahora, los investigadores de este novedoso antidoto, buscarán optimizar su creación a gran escala y llevarla a la aplicación clínica.