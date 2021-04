Incendio en hospital COVID de Irak deja al menos 80 muertos

Ha sido considerado como un crimen contra los y las pacientes de COVID-19. El incendio que se registró tras la explosión en el área de cuidados intensivos del hospital Ibn Al-Khatib, en Bagdad, Irak, dejó al menos 82 muertos y más de cien personas heridas —lo que desencadenó la indignación de la población y la suspensión del ministro de Salud mientras se lleva a cabo una investigación sobre este accidente.

El fin de semana pasado —la noche del 24 de abril—, decenas de familiares de pacientes con COVID-19 se convirtieron en sus salvadores luego de una explosión en el área de cuidados intensivos, donde estaban almacenados varios tanques de oxígeno sin contar con las medidas de seguridad necesarias.

The fire caused many of the oxygen tanks designated to support the #COVID19 patients in the hospital to explode. #Baghdad so far dozens of victims have been reported. pic.twitter.com/OAC8Jt3jq3

— Steven Nabil (@thestevennabil) April 24, 2021