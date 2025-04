Lo que necesitas saber: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también aplicará aranceles a islas y rincones apartados del mundo.

Como muchos sabrán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso varios aranceles recíprocos a varios países, excepto a México y Canadá, incluyendo a islas y rincones apartados del mundo, de los cuales les hablaremos un poquito por acá.

Aranceles de Trump para islas y rincones insólitos del mundo

Como les contábamos aquí arriba, ahora que Donald Trump aplicó aranceles recíprocos a varios países, tampoco se salvaron islas y rincones del mundo poco conocidos. Lugares tan apartados que algunos quedan en el Ártico, donde viven osos polares.

Y es que estos puntos del planeta ni siquiera son reconocidos por tener una alta producción de productos, exportaciones o por aparecer en la economía mundial.

Foto: Chip Somodevilla-Getty Images.

Estas son las islas y los rincones más raros a los que Trump les aplicará aranceles y que aparecen en la lista de la Casa Blanca:

Islas Heard y McDonald

Las Islas Heard y McDonald están en la Antártida y son parte del territorio de Australia, y sí, sorpresivamente también están en la lista de países y lugares a los que se les aplicarán aranceles recíprocos por parte de Estados Unidos.

Esto a pesar de que es un punto del mundo deshabitado, con bastantes zonas áridas y solamente con dos volcanes activos. Están tan apartadas estas islas que únicamente se puede llegar por mar.

Tokelau

Es una nación compuesta por tres islas tropicales. Su población consta de solamente mil 500 personas en una superficie total de 10 kilómetros cuadrados.

¿Por qué Trump le aplicaría aranceles a una de las economías más pequeñas del Pacífico Sur? Pues no sabemos, pero este lugar depende sólo de su agricultura, de la pesca y de la ayuda financiera de Nueva Zelanda, ya que estas islas son consideradas parte de su territorio.

Foto ilustrativa: Getty Images // Tokelau recibirá aranceles de Trump y pocos saben dónde queda.

Isla de Navidad

Como menciona DW, no importó que el líder de esta isla indicara que ellos no exportaban nada a Estados Unidos y el gobierno de Trump también les aplicó aranceles.

“No existe comercio entre la Isla de Navidad y Estados Unidos, salvo que compramos equipos de minería a través de Tractors Singapore”, declaró Gordon Thomson, presidente del condado de la Isla de Navidad.

Jan Mayen

Y como les contábamos al inicio, hasta el ártico llegaron los aranceles de Donald Trump, ya que la isla Jan Mayen, donde seguramente viven más osos polares que personas, igual está en la lista de los territorios que recibirán impuestos por parte de Estados Unidos.

Se trata de un lugar considerado parte de Noruega desde 1930 y en el que únicamente viven militares y meteorólogos. Y es que está cubierta por glaciares y la única manera de llegar es en avión si la visibilidad es buena.

Foto ilustrativa: Getty Images // Isla donde viven más osos polares que personas recibirá aranceles de Trump.

Isla Norfolk

Y por último tenemos la Isla Norfolk, otro territorio que forma parte de Australia y que tiene una población de unas dos mil personas solamente.

Pues a Trump tampoco le importó esto y recibirá aranceles de hasta 29 %, ya que supuestamente este pequeño lugar les aplica a los estadounidenses impuestos del 58 %, cuando su economía depende en gran medida del turismo.

Tal fue la sorpresa de George Plant, administrador de la isla, que sólo pudo decir: “Que yo sepa, no exportamos nada a Estados Unidos (…) No cobramos aranceles a nada. Tampoco se me ocurre ninguna barrera no arancelaria que pudiera existir, así que estamos desconcertados”.

¿Ustedes por qué creen que Trump aplicara aranceles a estas islas?