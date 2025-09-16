Lo que necesitas saber: La muy anunciada ofensiva para dominar Gaza parece que ha comenzado. Horas antes de este ataque, Estados Unidos confirmó su apoyo total a Israel.

La condena internacional de nada ha servido: Israel sigue con su plan de tener el control total de Gaza y el inicio de los ataques terrestres a la ciudad principal ha comenzado.

Israel rompe alto al fuego / Captura de pantalla (video: CNN)

Ciudad de Gaza todavía es poblada por civiles

Elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron a medios internacionales la ejecución de la primera gran ofensiva militar en la ciudad de Gaza. De acuerdo con los medios internacionales, las calles de la ciudad todavía están pobladas por civiles… pero no importó.

Según reporta The Guardian, oficiales de las FDI llaman a este ataque terrestre como “la fase principal” de una ofensiva cuyo objetivo fue iniciar en las afueras de la ciudad de Gaza, hasta llegar al centro. La ofensiva inició la medianoche y sigue en progreso.

Vista aérea de Gaza // Foto: The Guardian (captura de pantalla)

“Es un proceso gradual. No se trata de una cuestión de blanco o negro. Pero ayer se dio un gran paso adelante en las operaciones sobre el terreno”, comentó un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel al diario inglés.

Hace días, Israel ordenó la evacuación de la ciudad de Gaza, pero…

En el reporte de CNN se indica que, antes del ataque terrestre, hubo un fuerte bombardeo sobre el centro de la franja de Gaza, que es a donde se dirigían los civiles que trataban de huir. Por el momento se desconoce el número de muertos y heridos.

Foto: Christopher Furlong-Getty Images.

Hace días (una semana, exactamente), el gobierno de Benjamin Netanyahu ordenó la evacuación total de la ciudad de Gaza. Se solicitó a civiles desplazarse al sur de la franja… sin embargo, organizaciones como la ONU han señalado que esa zona ya está llena de personas que han sido desplazadas en otras ocasiones.

Otro factor que impidió a civiles salir de su hogar fue el alto costo: de acuerdo con Naciones Unidas, desplazarse de la ciudad de Gaza al sur, representa un gasto de, aproximadamente, 1,000 dólares. Algo impagable para la mayoría de la población.