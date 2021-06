¡Wow! Israel se convierte en el primer país en prohibir el comercio de pieles para la moda

Este es un gran paso en el esfuerzo por la preservación de las especies y en contra del maltrato animal. ¿Qué pasó? Israel es noticia y no precisamente por el conflicto con Palestina. Por aquellos lares el Ministerio de Protección del Medio Ambiente prohibió el comercio de pieles para la industria de la moda —y el reglamento entrará con todo en diciembre próximo.

“Nos estamos comprometiendo en un movimiento histórico: he firmado una prohibición del comercio de pieles con fines de moda en Israel, ¡y las regulaciones entrarán en vigor en diciembre! La industria de la piel provoca la matanza de cientos de millones de animales en todo el mundo e implica una crueldad y sufrimiento indescriptibles”.

Esto fue lo que tuiteó la ministra Gila Gamliel que aprovechó para explicar que el objetivo es hacer de la industria de la moda israelí un espacio respetuoso con el medio ambiente y las especies.

Y con esta decisión, Israel se convirtió en el primer país en prohibir el comercio de pieles en la industria de la moda.

Aunque esta prohibición tendrá un excepción relacionada con temas religiosos. El gobierno de Israel decidió que el comercio de pieles tendrá luz verde sólo para la confección de una especie de sombrero que portan algunas personas judías ultraortodoxas —el schtreimel.

Por otra parte, la prohibición del comercio de pieles abarca desde la importación hasta la exportación de estos productos y aquí va otra excepción: sólo se permitirá por razones de investigación o enseñanza, además de las tradiciones de la comunidad judía ultraortodoxa que ya mencionamos.

BREAKING NEWS: Israel becomes the first country in the world to ban the sale of fur! 👏🦊

Learn more: https://t.co/8sx0m4R2cI pic.twitter.com/Sdmaky6k75

— Humane Society International (@HSIGlobal) June 9, 2021