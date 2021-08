¡Atentos! Iztacalco y Tlalpan aplicarán segunda dosis de COVID19 a jóvenes de 18+

Sigue la vacunación en la CDMX y aunque algunos jóvenes aún no reciben la primera dosis de COVID-19 (no es hate, entendemos que somos muchos y las vacunas a veces no alcanzan), en otras entidades de la capital ya comenzarán a aplicar la segunda inmunización contra el coronavirus. Se trata de Iztacalco y Tlalpan.

Este 22 de agosto las autoridades de la Ciudad de México informaron que las alcaldías mencionadas comenzarán a aplicar la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Esto será del martes 24 al sábado 28 de agosto, fechas en las que los jóvenes de 18 a 29 años de edad podrán ir a recibir su segunda inmunización.

¡Se viene la segunda dosis contra el COVID-19 en Iztacalco y Tlalpan!

Al igual que en ocasiones anteriores, la vacunación se realizará por orden alfabético en las sedes correspondientes. Los jóvenes recibirán la segunda vacuna de Sinovac, que es de origen Chino, y acá les dejamos el calendario en cuestión para que vayan preparando su brazo. ¡No se les vaya a pasar!

No está de más recordarles que para esta segunda dosis deben llevar su registro en la página de mivacuna.salud.gob.mx, una identificación oficial (o acta de nacimiento) y el comprobante que se les quedó cuando fueron a la primera dosis.

Ambas alcaldías no recibirán a rezagados de primera dosis

Es importante que completen el cuadro de vacunación para que la vacuna alcance su máxima eficacia contra el COVID-19. En caso de que aún no reciban la primera dosis (por alguna razón) les recomendamos que llamen al Locatel para que les agenden una cita, pues por ahora Tlalpan e Iztacalco no aceptarán rezagados.

📢La próxima semana se aplicarán segundas dosis de Sinovac a los jóvenes de 18 a 29 años de las alcaldías Iztacalco y Tlalpan. 💉 📆Del 24 al 28 de agosto.

📍3 Macro Unidades de Vacunación.

👩🏽🧑🏽Es fundamental completar tu esquema de vacunación. pic.twitter.com/ISPWBvYCUf — Secretaría de Salud de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) August 22, 2021

Durante la conferencia de prensa de este domingo, el director General de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, indicó que no se aceptará gente que busque obtener una primera dosis, esto ya que no habrán segunda citas para obtener el esquema completo de Sinovac. ¡Mucho ojo!