Japón crea el Ministerio de la Soledad ante aumento de suicidios en la pandemia

Ante el aumento de la tasa de suicidios en Japón, después de 11 años y en contexto de la pandemia de COVID-19, el gobierno busca prevenir esta situación con la creación de un ministerio especial, el Ministerio de la Soledad, que llevará a acabo una estrategia integral para combatir el aislamiento e incentivar los lazos sociales.

Esta tarea quedó a cargo de Tetsushi Sakamoto, quien desde 2020 se ha desempeñado como ministro encargado de la Revitalización Regional y Promoción del compromiso dinámico de los ciudadanos. Es decir, a Sakamoto le ha tocado trabajar en estrategias de políticas públicas que van desde el fortalecimiento de las economías regionales hasta evitar que la tasa de natalidad caiga en este país asiático.

