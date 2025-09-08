Lo que necesitas saber: El Departamento de Seguridad Nacional aseguraba que Jesus Muñoz cumplía cadena perpetua... y la iba a cumplir en Sudán del Sur.

El caso de Kilmar Ábrego no es el único: el gobierno de Donald Trump está haciendo lo que quiere con los inmigrantes… uno de ellos fue el mexicano Jesús Muñoz, a quien se mandó hasta Sudán.

Por medio de sus redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que ya se encuentra en el país Jesús Muñoz Gutiérrez, el inmigrante mexicano al que el gobierno de Estados Unidos mandó ilegalmente a Juba, capital de Sudán. Ahí se le deportó de manera arbitraria, acusa la SRE.

Jesús Muñoz no fue detenido en las redadas masivas que está emprendiendo el gobierno de Trump. No. Él había terminado de cumplir una sentencia de 25 años en prisión, acusado de homicidio.

Jesús Muñoz regresa a México / Foto: @SRE

Seguridad Nacional de EEUU mandó a Jesús Muñoz a Sudán, asegurando que cumplía cadena perpetua

Luego de cumplir condena, el mexicano fue enviado directito a Sudán del Sur junto con otros ciudadanos de distintos países.

De acuerdo con Proceso, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos mandó a Sudán del Sur a Jesús Muñóz en mayo pasado, asegurando que estaba sentenciado a cadena perpetua.

Jesús Muñoz cuando fue mandado a Sudán del Sur / Captura de pantalla

En su momento, Claudia Sheinbaum habló del caso, acusando que el gobierno de Estados Unidos no informó del envío de Muñoz Gutiérrez a Sudán del Sur… no hubo el protocolo que debe imperar cuando mexicanos que cometieron algún delito son repatriados.

La SRE asegura que, durante meses, se trabajó de manera coordinada con la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica y la Dirección General de África y Medio Oriente… y con puro peso pesado de la diplomacia de Sudán del Sur.

Todo lo anterior para asegurar que Muñoz Gutiérrez volviera bien a México, cosa que acabó por suceder. Durante los meses que duró el proceso “se mantuvo comunicación con su familia para actualizarles sobre las gestiones que se estaban realizando para su retorno seguro a México”.