“Cerco de Palacio Nacional es un muro de paz”, dice Jesús Ramírez, vocero de Presidencia

Aunque la historia (y Trump) nos han enseñado que los muros tienen muchas finalidades pero la paz no es una de ellas, la 4T parece empeñada en dar “otros datos” para defender sus decisiones. Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia, se aventó una frasesota que pasará a la historia precisamente para defender la decisión de poner vallas en Palacio Nacional ante las manifestaciones del 8M… dice que es un “muro de paz”.

López Obrador mandó poner un “muro de paz”, dice el vocero de Presidencia

A través de su cuenta de Twitter, el coordinador de Comunicación Social del Gobierno Federal —sí, el mismo que dijo que la 4T es una “transformación feminista“— exaltó las intenciones de su patrón al mandar a poner vallas en Palacio Nacional y otros puntos de la CDMX. Dice, mira tú, que AMLO no tiene ninguna intención de reprimir las protestas con semejante blindaje, sino todo lo contrario.

Expresó que en realidad las vallas tendrán el objetivo de evitar provocaciones para proteger a las participantes, es decir, brindar garantías para que las mujeres marchen libremente el próximo 8 de marzo. Y sí, el ahora llamado “muro de paz”, dice, también tiene el objetivo de proteger los monumentos históricos de México.

“El presidente López Obrador da garantías a las manifestaciones del 8M. El cerco de Palacio Nacional es para proteger y no para reprimir; para cuidar el patrimonio de todos los mexicanos y evitar la confrontación. Es un muro de paz que garantiza la libertad y protege de provocaciones“, escribió Jesús Ramírez en Twitter.

Las reacciones a su mensaje

Naturalmente el tuit de Jesús Ramírez no pasó desapercibido porque a casi nadie le cuadró eso del “muro de paz” de AMLO. Rápidamente empezaron a salir reacciones de todo tipo y la gran mayoría (oh, sorpresa) no tomaron nada bien su intento de justificar la nueva de la 4T hacia las mujeres.

El muro es de paz.

Los granaderos del amor.

Los toletes de la fraternidad.

Lo que dijo AMLO sobre las vallas en Palacio Nacional

Desde Yucatán, donde anda supervisando las obras de su amadísimo Tren Maya —proyecto al que parece ponerle más atención que a los feminicidios y a las denuncias de violencia sexual contra un candidato de su partido— AMLO dijo que el blindaje de Palacio Nacional no es por miedo, sino para proteger a las mujeres y a los edificios históricos de la capital.

No le llamó “muro de paz” (eso se lo dejó a su vocero), pero sí dijo que las marchas de mujeres como la que se espera el lunes suelen incluir provocaciones, gente infiltrada y que los edificios y monumentos históricos como Bellas Artes o el Hemiciclo a Juárez “son muy difíciles de despintar” si llegan a rayarlos.

Ya mejor que se ahorren las explicaciones, ¿no?