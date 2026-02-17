Lo que necesitas saber: José Jerí es el séptimo Presidente que tiene Perú en los últimos 10 años

José Jerí se une a la lista de personas que han llegado a la Presidencia de Perú nomás para salir por la puerta trasera en poco tiempo. Duró cuatro meses en el cargo y el Congreso del país ya lo destituyó.

Foto: @presidenciaperu

Destituyen a José Jerí como Presidente de Perú

Con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, el Congreso de Perú determinó que José Jerí cumplió las condiciones para decretársele ‘inconducta funcional y falta de idoneidad’ para ejercer el cargo.

“Al haberse aprobado las mociones de censura, la Mesa Directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República. En consecuencia, se encuentra vacante el cargo de presidente de la República del Perú”, indicó el Congreso.

Foto: @congresoperu

Lo dicho, la lista es larga. Son ya 7 distintos presidentes y presidentas los que han pasado por Perú ¡en los últimos 10 años! ¿Te imaginas? Es como si en México nos hubieran aventado Presidente tras Presidente, desde Luis Echeverría hasta Sheinbaum, del 2016 hacia acá… ¡Una locura!

¿Por qué destituyen a José Jerí como Presidente de Perú?

Más allá de lo formal, a José Jerí lo están quitando del cargo por el ahora llamado Chifagate, un escándalo por las reuniones irregulares que sostuvo con empresarios chinos, por lo que se acusa que incurrió en corrupción, favores e intereses raros en su Gobierno.

Foto: @presidenciaperu

Hace más o menos un mes se filtró un video donde llegó a un restaurante tratando de esconderse, pues llegó encapuchado y con lentes oscuros. Ya eso está raro, pero peor fue saber que el restaurante estaba cerrado y la reunión fue totalmente clandestina con Zhihua Yang, dueño de empresas de seguridad y que también se dedica a construir hidroeléctricas.

La reunión se dio el 26 de diciembre, y previo a ella, el mencionado Zhihua Yang se reunió también con Ji Wu Xiaodong, otro empresario ligado al tráfico ilegal de madera. Todo mal.

Foto: @presidenciaperu

¿Cuándo eligen nuevo Presidente o Presidenta de Perú?

Y ojo porque se viene el octavo Presidente o Presidenta de la década. La elección del cargo se dará este mismo miércoles, 18 de febrero, a las 18:00 horas de Perú (17:00 horas de México).

El registro para quienes aspiren a tomar el poder del país vence este martes 17, así que claramente tienen prisa por llenar la vacante.