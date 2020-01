Luego de que los autores materiales del ataque con ácido a la saxofonista de Oaxaca, María Elena Ríos, fueran detenidos y procesados hace unos días por las autoridades de dicho estado, el exdiputado del PRI y empresario gasolinero, Juan Antonio Vera Carrizal, ha conseguido un amparo por parte del Juzgado Cuarto de Distrito en Oaxaca, esto para protegerse de alguna orden de aprehensión que exista en su contra.

Como recordarán, en septiembre de 2029 María Elena Ríos, fue atacada por un sujeto que le roció un bote de ácido en la mitad del cuerpo, algo que le provocó la pérdida de un ojo, le quitó la movilidad de la mitad del rostro, quemaduras en el 90% del cuerpo y además, la ha dejado con una rehabilitación que podría durar muchos años.

Cuatro meses después del ataque, la saxofonista sigue internada en Instituto Nacional de Rehabilitación de Quemados, convencida de que fue Vera Carrizal quien la mandó a atacar, luego de que ella se negara a regresar con él y después de varias amenazas que hizo en su contra.

Juan Antonio Vera Carrizal y María Elena Ríos fueron pareja hace unos años, cuando hombre era diputado local del PRI y María comenzó a trabajar en su oficina. Sin embargo, la relación sentimental, llena de abusos psicológicos y físicos por parte del sujeto, se terminó por decisión de la joven de 26 años, algo que a Vera Carrizal no le gustó.

“Eres una puta, una muerta de hambre, sin mí no vas a hacer nada…”, fueron algunos de los mensajes con los que el ex diputado del PRI, amenazó a María Elena Ríos, esto de acuerdo al testimonio que la hermana de la saxofonista, Silvia, dio al diario El País, a quien detalló que ha guardado en discos duros mensajes y amenazas que María ha recibido por parte del ex diputado, por el miedo de que las autoridades borren las evidencias para ayudar a Vera.

La @FISCALIA_GobOax confirmó la detención del presunto autor material del ataque con ácido de la joven saxofonista María Elena Ríos Ortiz, ocurrido en septiembre pasado, en el municipio de Huajuapan de Léon, #Oaxaca. • #Notimex pic.twitter.com/ZvgqDHA3Zo — Notimex (@Notimex) December 24, 2019

Sin embargo y de manera muy ‘extraña’, luego de que en diciembre del año pasado la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGE) diera a conocer que ya se han capturado a los autores materiales del ataque a Maria Elena Ríos, Juan Antonio Vera Carrizal ha tramitado este amparo, el cual fue aprobado por 3 mil 500 pesos y que ha llenado de rabia e importencia a los familiares y amigos de la joven saxofonista.

“Pido que la brutalidad, la saña e impunidad no sean el mensaje oficial otorgado a Vera Carrizal, un amparo para librar el castigo que merece ante tan cruel manera de violentar la vida de una mujer”, dice en la carta que Silvia difundió para los medios de comunicación y que va con copia al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como al magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

La hermana de la saxofonista María Elena Ríos, atacada con ácido el 9 de septiembre del 2019, envió una carta en la que expone públicamente que el exdiputado local de #Oaxaca, Juan Antonio Vera Carrizal, se amparó tras pagar $3,500 #NiUnaMas pic.twitter.com/c3GpSZpshE — Encuentro WRadio (@EncuentroWRadio) January 4, 2020

En el escrito, Silvia advierte que es peligroso que el caso de su hermana quede impune, ya que daría el mensaje de que las personas con poder y dinero pueden hacer lo que quieran sin pagar las consecuencias ante la ley, una que parece no proteger ni hacer justicia a quienes realmente la merecen.