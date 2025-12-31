Lo que necesitas saber: El caso de la desaparición del hijo de Juan José Arias llegó hasta a oídos de Claudia Sheinbaum, quien se comprometió a darle seguimiento, debido a que en él se involucraba a elementos de seguridad.

Juan José Arias Corona, padre buscador de un adolescente de 15 años a quien, presuntamente, desaparecieron elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, ya es considerado como “ilocalizable”.

Búsqueda de jóvenes desaparecidos en Oaxaca / Foto: Facebook/FISCALIAGobOax

De acuerdo con los reportes, desde el pasado 28 de diciembre se desconoce el paradero de Juan José Arias. Se le vio por última vez en el Rancho U, Valle De Santiago, en Guanajuato, indica la ficha de búsqueda difundida por el gobierno del Estado.

Según Proceso, el padre buscador fue visto por última vez al dejar a su esposa en su lugar de trabajo. Sobre la situación de Juan José Arias, la Fiscalía de Guanajuato no ha emitido posicionamiento alguno.

Ficha de búsqueda de Juan José Arias / Imagen: Gobierno de Guanajuato

Juan José Arias se convirtió en padre buscador en junio de este año, con la desaparición de su hijo Juan José Arias Solís. El hijo de Arias Corona fue visto por última vez cuando salió de su domicilio, en Valle de Santiago, Guanajuato.

Hijo de Juan José Arias fue llevado por patrulla militar

“Buscar a tu hijo ahora te pone en la mira para que te desaparezcan”, lamentó la Asociación para Víctimas de Secuestro y Desaparecidos, al dar a conocer el caso del padre buscador.

Angelita Almeraz, líder de “Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos Tecate” / Foto: Union Y Fuerza Por Nuestros Desaparecidos Tecate B.C

“El joven fue desaparecido por la Fiscalía y él hizo ruido para denunciar, hoy está desaparecido”, agrega la denuncia de la asociación. Según los reportes de este caso, el hijo de Arias Corona desapareció tras ser subido a una patrulla militar.

Además, también está el hecho de que la última ubicación de su celular registró que estuvo en las inmediaciones de la Fiscalía del Estado horas antes de ser visto por última vez.

De acuerdo con Animal Político, Juan José Arias contaba con medidas de protección otorgadas por el Estado, las cuales le fueron reforzadas al ganar una resolución judicial, al considerar que su vida estaba en riesgo por la búsqueda de su hijo… pese a ella, se sigue sin conocer su paradero.