Lo que necesitas saber: Los dos elementos de la Guardia Nacional se hicieron pasar como parte del CJNG.

Tal vez no lo recuerdan, pero por allá de octubre del 2023, dos elementos de la Guardia Nacional fueron detenidos por secuestrar a dos personas y ¿saben qué pasó? Un juez decidió absolverlos; según él, no había motivos suficientes para declararlos culpables.

Una decisión que claramente indignó a las víctimas, quienes cuestionaron la forma de operar de las autoridades, pues ambos elementos fueron detenidos in fraganti, entonces, ¿Cuál falta de pruebas?

Fotografía ilustrativa @GN_MEXICO_ vía X

Juez absuelve elementos de la Guardia Nacional por secuestro

El 11 de octubre del 2023, Luis Javier ‘N’ y Rogelio Sergio ‘N’, fueron detenidos en el momento exacto en el que secuestraban a dos personas en San Martín Texmelucan, Puebla.

Aunque fueron puestos bajo custodia de las autoridades e iniciaron un proceso legal en su contra, el juez Celestino Martínez Bones decidió que no había motivos suficientes para continuar con el proceso, por lo que ambos acusados fueron absueltos de los cargos.

Algo que sin duda parece ‘extraño’ ¿cuál es la razón para absolver a dos personas que fueron sorprendidas en el momento que cometían un delito? ¿no se supone que eso es prueba suficiente?

Foto ilustrativa: Pexels

¿Cómo fue el secuestro? Los dos elementos de la Guardia Nacional llegaron a un negocio propiedad de una de las víctimas, quien se encontraba con uno de sus amigos. Ambos fueron sometidos y amarrados, les exigían un pago de 50 mil dólares, asegurando que formaban parte del Cartel Jalisco Nueva Generación. Es más, hasta usaron sus armas oficiales para amenazarlos.

Las dos víctimas no solo solicitaron a la Fiscalía de Puebla que apele dicha decisión, también que abra una investigación con el juez y la manera en la que ‘resolvió’ el caso.

Y es que de acuerdo con algunos reportes no es la primera vez que Martínez Bones se ve involucrado en fallos controversiales, algunos de ellos a favor de los acusados y no de las víctimas.