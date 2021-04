Emma Coronel pasa 22 horas del día en celda; “Sus condiciones no mejoran”, denuncia abogada

“¿Y qué? Con la pandemia yo pasó las 24 horas del día en casa”, dirán muchos… sin embargo, el dato que pasó la abogada de Emma Coronel es nomás para darnos un quemón de la alta vigilancia que tienen las autoridades de Estados Unidos con la esposa de Joaquín ,El Chapo, Guzmán.

Detenida hace un par de meses, Emma Coronel ya sólo está a la espera del juicio en su contra, pasando la mayor parte del día encerrada en su celda… privada, eso sí. Todo el día, de hecho, ya que los únicos minutos que sale, pertenecen a la madrugada. Y ni siquiera al patio a estirar las “patrullas”, sino a un “saloncito interior” del centro de detención de Alexandria, Virginia.

Lo anterior fue comentado por Mariel Colón –la abogada de Emma Coronel a Associated Press y retomadas por El País– para ver si así cambian las condiciones en que su clienta es tratada durante su encierro. ”Sus condiciones de confinamiento aún no mejoran (…) Desafortunadamente no ofrecen, no hay actividades disponibles para que se pueda distraer”.

¿Distraer? Bueno, para la abogada de la esposa del Chapo, ésta debería tener opciones de distracción, dado que no comparte celda con ninguna de las reclusas. Según dijo la leguleya, Emma Coronel se la tiene que pasar leyendo… ¿qué? Pos un libro… aunque no se especificó cuál.

Emma Coronel fue detenido en febrero pasado, en el aeropuerto Dulles International, ubicado a las afueras de Washington DC. La otrora protagonista de un reality show en el que presumía la vida que se daba tras la detención del Chapo es acusada de asociación ilícita con fines de tráfico de cocaína… y también metanfetaminas, heroína y marihuana.

Por si lo anterior no fuera suficiente para que la exreina de belleza se pase unos buenos añejos en prisión, las autoridades de Estados Unidos también la han vinculado con una de las fugas de Joaquín, El Chapo, Guzmán. Específicamente con la ocurrida en 2015, en Almoloya de Juárez.

Dámaso López, El Licenciado, es quien habría soltado toda la sopa para tener elementos para la detención de Emma Coronel… fuerte la suposición, ya que luego de la aprehensión de la mujer de 31 años, a éste se le cambió la condena que purgaba: de tener cadena perpetua, ahora tendrá chance de salir en libertad en agosto de 2032.