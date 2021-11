Julia Tagüeña, científica investigada por la FGR recibe premio de la Academia Mundial de Ciencias

Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) persigue a varios científicos e investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), acusados de delitos como delincuencia organizada y peculado, en otras partes del mundo a algunos de ellos los reconocen por sus méritos. Tal y como ocurrió con Julia Tagüeña Parga.

La investigadora del Instituto de Energías Renovables de UNAM Campus Morelos, quien pertenece al grupo que es investigado por la FGR debido al supuesto desvío de 244 millones de pesos, ganó el The Public Understanding and Popularization of Sciencie Award 2021, un premio que otorga la Academia Mundial de Ciencias (TWAS por sus siglas en inglés).

La científica Julia Tagüeña Parga recibió un premio internacional

De acuerdo con la TWAS, el premio en cuestión reconoce a un investigador o escritor que haya realizado contribuciones significativas para popularizar la ciencia y la tecnología. Este año dicho reconocimiento fue para Tagüeña Parga, maestra en el Posgrado Filosofía de la Ciencia, Investigadora Titular C en el Centro de Investigación en Energía (CIE) y doctora en Ciencias por la Universidad de Oxford.

La noticia de Julia Tagüeña Parga ha causado gran revuelo más allá del ámbito científico gracias a la investigación que la FGR tiene en contra de ella y sus ex compañeros, quienes acusan a las autoridades de una persecución por posturas ideológicas y políticas, ya que muchos de los acusados “han expresado pública y abiertamente sus diferencias con las actuales políticas del Conacyt”.

La FGR busca una orden de aprehensión en su contra

A principios de octubre Julia Tagüeña y sus compañeros acudieron a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEDO) a comparecer por el caso y conocer la carpeta de investigación que existe en su contra, misma por la cual la FGR ya lanzó dos órdenes de aprehensión que hasta el momento no han tenido éxito, pues faltaban elementos para demostrar que los delitos se cometieron.

La noticia provocó que la comunidad científica en nuestro país alzara la voz, pues afirmaron que el señalar a científicas y científicos mexicanos como miembros de la delincuencia organizada era un acto intimidatorio “y fuera de toda proporción y razón”, el cual afectaba a los acusados y a toda la comunidad en general.