Julio Scherer pide “taparle la boca” a los reporteros para no poner en riesgo a AMLO

Este martes 27 de abril, en entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, indicó que debían “taparle la boca” a los reporteros para no poner en riesgo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, esto en relación con el vedo electoral que debe respetarse ante las próximas elecciones del 6 de junio.

¿Por qué Julio Scherer dijo que debían “taparle la boca” a los reporteros?

Durante su programa en vivo, Carmen Aristegui explicaba que el presidente de México no puede hablar de los logros de su partido Morena, ni mal de los contrincantes políticos que éste tiene durante su conferencia mañanera, ya que de esta manera viola el vedo electoral y la ley lo puede castigar con una multa o hasta con 36 horas en la cárcel.

Ante esto, le preguntó al Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, qué se debía hacer en esta situación, a lo que él respondió “taparle la boca” a los reporteros para no poner en riesgo a Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué dijo exactamente el funcionario?

El Consejero respondió a Carmen Aristegui exactamente lo siguiente: “Estoy totalmente de acuerdo, tiene un problema, Carmen. Hay que taparle la boca también a los reporteros y decirles por favor no pregunten eso”.

A lo que la periodista le contestó que eso no se podía, pero él insistió: “Hay que decirle a los reporteros: ‘Usted no puede preguntar de eso y no puede preguntar de lo otro, porque entonces pone en riesgo al presidente de que el INE le ponga una multa o vaya a la cárcel'”.

Finalmente, Carmen Aristegui mencionó que lo que sí debía hacer el presidente es explicar durante sus conferencias mañaneras que no puede responder ciertas preguntas para no violar el vedo electoral. Sin embargo, él remató diciendo que no se le podía hacer algo así al tabasqueño porque él estaba acostumbrado a hablar, a “dirigirse al pueblo”.

Acá el momento exacto de la entrevista: