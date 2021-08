“Los vamos a cazar y los haremos pagar”: Biden sobre ataques en Kabul

Después del ataque y explosiones que se registraron en el aeropuerto de Kabul, Afganistán, en el que al menos 13 militares estadounidenses perdieron la vida, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, subió de tono la respuesta.

En conferencia de prensa, el mandatario norteamericano afirmó que a todos los que dañen a Estados Unidos los hará pagar:

“No los vamos a perdonar, no vamos a olvidar, los vamos a cazar y los haremos pagar. Vamos a responder con fuerza en el sitio que sea. Estados Unidos no será intimidado”.

Explicó que su administración atribuye el ataque suicida a la rama afgana del grupo terrorista ISIS, ISIS-K, por lo que ahora el plan es seguir evacuando a todos los estadounidenses que se encuentren en Afganistán y sus aliados, además de buscar a los responsables.

El objetivo, entonces, es retirarse por completo el 31 de agosto próximo. Incluso el mandatario reveló que pidió al Pentágono un plan o planes para contraatacar.

Durante la conferencia de prensa, el presidente Biden aclaró que ya ordenó a sus comandantes que inicien con el desarrollo de estrategias para atacar los líderes, instalaciones y activos de ISIS-K. Describió el ataque como la parte de una campaña en contra de los “héroes estadounidenses”.

De igual forma lamentó la pérdida de familias afganas, incluidos niños pequeños.

En algún punto de la conferencia Biden admitió que tiene mucha responsabilidad en todo lo que ocurrió pero recordó que el anterior presidente, Donald Trump, hizo un acuerdo con los talibanes para que las tropas pudieran salir de Afganistán sin ser atacados.

Explicó que él no podía llegar a negociar nuevamente la fecha de evacuación y que solo había una alternativa viable al asunto y que no tenía sentido enviar a miles de tropas a luchar de nuevo una “guerra que ya habíamos ganado”.

BIDEN: “I bear responsibility for fundamentally all that’s happened of late. But here’s the deal…you know as well as I do that the former President made a deal with The Taliban.” pic.twitter.com/ghLYv7XDKY

— Breaking911 (@Breaking911) August 26, 2021