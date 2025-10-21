"Tu mamá": Así responde Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, a opositores de Trump

Lo que necesitas saber: Putin y Trump van a reunirse en Budapest, mismo lugar donde décadas atrás, Rusia prometió nunca invadir Ucrania

Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca y asistente de Donald Trump, no tiene ningún problema en responderle contundentemente a opositores de su Presidente. De hecho lo presume.

Secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. // X:@WhiteHouse

Cuestionan a Karoline Leavitt sobre cumbre entre Putin y Trump en Budapest

Sucede que ella misma compartió la captura de una conversación que tuvo con S.V Dáte, corresponsal de HuffPost en la Casa Blanca. Él le pregunta a quién diablos se le ocurrió elegir Budapest como sede de la próxima cumbre entre Putin y Trump, debido a que en ese mismo lugar, Rusia se comprometió a nunca invadir Ucrania tras disolverse la Unión Soviética.

“¿Es consciente el presidente de la importancia de Budapest? En 1994, Rusia prometió en Budapest no invadir Ucrania si esta renunciaba a las armas nucleares que había heredado tras la disolución de la Unión Soviética. ¿No entiende por qué Ucrania podría oponerse a ese lugar?“, le escribió en un mensaje directo.

Y finalizó con la pregunta crucial: “¿Quién sugirió Budapest?“, a la cual la vocera de la Casa Blanca no dudó en responderle “Tu mamá lo hizo”.

Foto: Karoline Leavitt (Facebook)

Karoline Leavitt explica por qué le contestó así al corresponsal

Cuando S.V. Dáte le pregunta si considera divertido dar esa clase de respuestas, la asistente de Trump responde que sí, y le explica el motivo.

“Es divertido para mí porque tú te consideras un medio. Eres un periodista de extrema izquierda al que nadie toma con seriedad, incluyendo a tus colegas, solo que no te lo dicen. Deja de escribirme tus preguntas aburridas, poco ingeniosas y sin sentido“.

Como decíamos, la propia Karoline Leavitt compartió esta conversación, bien orgullosa de ella. Acusa a S.V. Dáte de ser lo que acabas de leer, un radical de izquierda cuyo feed “parece un diario personal anti-Trump”.

La propia Karoline Leavitt compartió la conversación

“No es un periodista interesado en los hechos. Es un periodista de izquierda que ha atacado constantemente al presidente Trump durante años y me bombardea constantemente el teléfono con argumentos demócratas“.

S.V. Dáte escribió un libro que vende a través de sus redes sociales. Se titula “El idiota útil: Cómo Donald Trump acabó con el Partido Republicano con el racismo, con el resto de nosotros con el coronavirus, y por qué aún no hemos terminado con él”. Así el asunto.