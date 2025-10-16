Lo que necesitas saber: Trump también anunció que asesores de alto nivel de ambos países se van a reunir la próxima semana, previo a la cumbre entre presidentes.

Donald Trump y Vladímir Putin tuvieron una nueva llamada… ahora, el presidente de Estados Unidos reveló ambos mandatarios acordaron reunirse en Hungría para ver si es posible terminar con la guerra entre Rusia y Ucrania.

Foto: Getty

Trump y Putin acuerdan reunión para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania

Tras una nueva llamada con el presidente ruso, Trump anunció que acordaron reunirse próximamente en Hungría para ver si pueden darle fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

“El presidente Zelenski y yo nos reuniremos mañana en el Despacho Oval, donde hablaremos de mi conversación con el presidente Putin y de mucho más”, compartió en redes.

Además, anunció que asesores de alto nivel de ambos países se van a reunir la próxima semana, previo a la cumbre entre presidentes.

Donald Trump en conferencia // X:@WhiteHouse

Putin celebra “logro” de Estados Unidos en Medio Oriente

Como era de esperarse, el ya nominado al Premio Nobel de la Paz de 2026 abordó el tema del fin del conflicto en el Medio Oriente con su homólogo ruso.

“El presidente Putin nos felicitó a mí y a Estados Unidos por el gran logro de la paz en Oriente Medio, algo que, según dijo, se ha soñado durante siglos. Creo firmemente que este éxito en Oriente Medio contribuirá a nuestras negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia y Ucrania.”, compartió.