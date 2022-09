El movimiento de placas tectónicas le revolvió las ideas, le ofreció una revelación futurista o, simplemente, nos lo dejó bien nervioso… el caso es que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, momentáneamente consideró sucesora de AMLO a Claudia Sheinbaum. Algo que para la gran mayoría fue un simple desliz, menos para Gerardo Fernández Noroña.

“Ojalá con la ayuda de la ‘presidenta’ Claudia Sheinbaum y el gobierno aquí y los vecinos vamos a llegar a un tiempo donde sí se puede abrir”, dijo Ken Salazar al ofrecer una conferencia de prensa sobre la construcción de la nueva embajada de Estados Unidos en México.

Foto: Getty Images.

Al ver las reacciones de los presentes (incluida la de la propia Claudia Sheinbaum), Salazar trató de corregir lo que para unos fue un lapsus brutus y, para otros, un grave error (seeeeee, mu grave).

“Yo no me meto en eso. A veces a las alcaldesas les dicen presidentas ¿no? municipales. Sí, es porque el Estado de México, no el Estado, la Ciudad de México tiene lugar único ¿no? que es gobernadora, pero también alcalde, ¿no? No, no, es jefa, yo nomás le digo jefa. En la política de México no me voy a meter yo”, señaló el embajador estadounidense al preguntársele si al referirse a Sheinbaum como “presidenta” fue teniendo en mente a las elecciones de 2024.

Foto: @USAmbMex

Pero bueno, fuera de la “regadera” de Ken Salazar, lo que se anunció en el evento entre el diplomático gringo y la jefa del gobierno de la CDMX fue la creación de un parque en las inmediaciones de lo que será la nueva embajada de Estados Unidos.

El nuevo inmueble se localizará en la colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo y, según Claudia Sheinbaum, en los alrededores habrá 436 árboles y un parque. Con eso se considera que habrá mitigación del impacto ambiental por la construcción del nuevo edificio.

Foto: Graciela López-Cuartoscuro.

Se nos enojó Fernández Noroña porque le llamaron “Presidenta” a Sheinbaum

Aunque para la mayoría pasó desapercibido el “error” de Ken Salazar, no así para el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien hasta se aventó un texto para desaprobar lo que calificó como una “conducta injerencista” de parte del diplomático estadounidense.

“Su declaración fue impolítica e imprudente. Olvidar que el compañero presidente ha denunciado que desde la embajada de Estados Unidos se ha financiado a la oposición y se ha promovido una política golpista contra nuestro gobierno es de una desmemoria monumental”, señaló Fernández Noroña en texto compartido en redes.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con el diputado del Partido del Trabajo, Salazar se “sumó a la cargada” de un sector del movimiento (suponemos de la 4T). En pocas palabras: lo del embajador no fue un simple error y es muestra que desde Estados Unidos se empiezan a mover los hilos a favor de una candidata que más les gusta.

“Todo mi respeto a Claudia Sheinbaum. Mi comentario no tiene nada que ver con la contienda interna, que por cierto, aseguran que ya está resuelta y que lejos está de ser así, pues será el pueblo quien decida”, aclaró Fernández Noroña.