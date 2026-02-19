‘Lady Naucalpan’: Algunas razones para preocuparse (e indignarse) con el caso

Lo que necesitas saber: Aunque la SSC confirmó que la agresora fue detenida, la víctima dio a conocer que quedó en libertad

En caso de que no te hayas enterado del escándalo de quien ha sido apodada ‘Lady Naucalpan’, acá te contamos todo al respecto y lo que nos debería preocupar de esto.

Conductora agrede a ciclista y es llamada ‘Lady Naucalpan’

Fue la tarde de este miércoles 18 de febrero cuando todo ocurrió. En plena Avenida Presidente Masaryk, allá en Polanco, una conductora bajó de su auto para agredir a una ciclista.

Según las versiones difundidas, le molestó que iba a baja velocidad y al parecer eso fue un problema para ella, al grado de golpearla, morderla e intentar atropellar tanto a la ciclista como a una policía que intervino.

Foto: Captura al video de @la_de_rh (X)

En los videos difundidos se muestra que golpeó a la víctima con su celular y le mordió la mano. Y el punto por el que se ganó el apodo de ‘Lady Naucalpan’, es porque dijo ser nieta del Presidente de ese municipio mexiquense.

“Mi abuelo es presidente municipal de Naucalpan, estúpid*, así que bájale de huev** porque la que va a acabar mal eres tú“.

Foto: Captura al video de @la_de_rh (X)

Ciclista agredida es doctora e iba hacia su consultorio

La víctima fue identificada como Daniela González Torres, doctora que comparte consejos en su cuenta de TikTok @tumedicodecabecera. Ahí mismo compartió su versión de los hechos, agregando que la amenazaron de muerte más de 40 veces.

Sólo imagina ir hacia tu trabajo y terminar amenazada o amenazado de muerte por alguien que presume influencias. De verdad nada más imagina el miedo, impotencia y, claro, las heridas, tu tiempo y tu tranquilidad.

La agresora sí sería familiar de un Presidente Municipal de Naucalpan

Por otro lado, la agresora se identificó a sí misma como Victoria Ruiz de Chávez, y hace muchos años gobernó Naucalpan Mario Ruiz de Chávez, por lo que sería familiar de él.

Sin embargo, Mario Ruiz de Chávez gobernó Naucalpan de 1992 a 1994 y ya falleció. Ojo, aunque en este momento fuera alcalde municipal, la mujer no tiene por qué sentir que puede agredir a quien sea, pero el problema es ese: Lo siente.

La mujer llamada ‘Lady Naucalpan’ siente que es inmune, que puede quedar impune haga lo que haga, y eso es por algo.

Aunque su familiar haya gobernado solo un par de años y hace tres décadas, ella continúa sacando ventaja de un cargo público por los beneficios que les da. Beneficios económicos, políticos y demás: Vivimos en un país donde el poder da muchos privilegios y deja desprotegidos a quienes no tenemos la “fortuna” de tener un familiar en el gobierno, aunque sea municipal. ¿Neta debemos aguantar eso?

‘Lady Naucalpan’ fue detenida pero ya está libre

El caso se viralizó la noche de este 18 de febrero, pero la Secretaría de Seguridad de la capital sacó comunicado hasta este jueves. Confirmaron lo visto en otro video, que la agresora fue detenida.

“La mujer de 23 años fue detenida y puesta a disposición del Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente”.

Sin embargo, este mismo 19 de febrero la doctora Daniela declaró que si bien Victoria Ruiz de Chávez fue detenida, no tardó en quedar en libertad. El juez cívico, según relató, no encntró delito que persegui y ella resumió perfecto lo preocupante que es esto:

“Lo que pasa en México es que si no te matan no hay delito que perseguir; estas (las mordidas en las manos) son consideradas como lesiones menores, entonces, si no me muero, si no se me infecta, si no me cortan la mano y si no me pasa algo grave, no pasa nada. Ellas siguen en su casa, en su coche, agrediendo a la gente”.

Es por ello que la tarde de este jueves, la víctima acudió a presentar una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México, con la esperanza de que alguien haga algo al respecto.

Un caso terrible y síntoma de lo que es vivir en una ciudad y país donde la impunidad y los privilegios imperan.