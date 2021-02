“No se vale”: Lanzan harina a la diputada Nay Salvatori durante una transmisión en vivo

Nayeli Salvatori, diputada federal por Cholula —antes del Partido Encuentro Social y ahora de Morena—, y a quien seguro conoces mejor como Nay Salvatori, fue agredida con tierra y harina la tarde de este viernes mientras realizaba una transmisión en vivo en calles de la mencionada ciudad poblana.

Nay Salvatori se encontraba en la calle 2 Norte, en la cabecera del municipio (muy cerca de la pirámide de Cholula), cuando un auto se detuvo junto a ella y su acompañante para lanzarle una cubeta con harina y tierra. “¿Qué ped#? ¡Qué ped#, déjame en paz!”, dice la diputada al momento de la agresión.

Al inicio de su transmisión, la diputada indicó que se encontraba en ese lugar para realizar una entrega de cuadernos, libros y plumas para el ciclo escolar, por lo que invita a la gente a caerle al sitio. Pero es en el momento en que leía los comentarios de su video, cuando vino la agresión con harina.

“Esto fue una coartada. No se vale que hagan este tipo de cosas“, dice entre lágrimas Nay Salvatori luego del ataque. “Esto fue planeado (…) porque la gente nos citó acá. Y se nos hizo raro que nos citaran acá porque no es una zona concurrida“, explica.

Te dejamos por acá el video de la transmisión completa que hizo Nay Salvatori a través de Facebook para que cheques cómo estuvo el asunto (con todo el contexto).

Y por acá te dejamos el fragmento del momento preciso de la agresión:

Condenamos totalmente la violencia de la que fue objeto #NaySalvatori no hay justificación. pic.twitter.com/gLK3PDCzW2

Nay Salvatori ha estado envuelta en la polémica desde que llegó al puesto que hoy ocupa (quizá su más grande escándalo fue cuando se quiso meter con nuestros amados memes), y mucha banda en redes cree que todo se trató de un montaje. Bueno, ya hasta se anda viralizando el #LadyMontajes por esta situación.

Una persona atacada lo que hace es olvidarse del celular y ver que no le haya pasado nada o bien intenta tomar video de los atacantes para dejarlo en evidencia.

Sin embargo, la diputada asegura que se trató de una agresión real, e incluso asegura que realizará la denuncia correspondiente ante las autoridades por esto. De hecho, las acusaciones de que todo se trató de un montaje fueron tomadas por ella como prueba de que pudo tratarse de un ataque con fines electorales, justo para desprestigiarla.

Y ya soy tendencia, me llaman #LadyMontajes ahora si comienzo a pensar que este ataque si fue electoral, es la misma dinámica, polarizar, señalar y burlarse.

Les da mucha risa q me arrojaran tierra y harina.

Pero así como hay estos seres hay quienes si me aprecian. pic.twitter.com/ThAt7ndHWT

— Nay Salvatori (@Naysalvatori) February 27, 2021