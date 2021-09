¿Tlali no? Piden en Change.org que regrese estatua de Colón a Reforma (y opositores lo apoyan)

Vaya debate el que se ha generado en la CDMX (y más allá) por aquello de que Claudia Sheinbaum anunció que la estatua de Cristóbal Colón ya no volverá a Paseo de la Reforma, y en su lugar se colocará Tlali, la escultura de una mujer indígena.

La polémica por la sustitución de la estatua de Colón en Reforma

Si no sabes por qué, a lo mejor te lo imaginas y sí… va por ahí. Mientras muchas personas ven con buenos ojos el cambio por eso de que no están muy de acuerdo con tener una estatua de Colón por todo lo que derivó su llegada (la conquista), otros consideran que es una exageración porque la historia ya no se puede cambiar y debellos estar orgullosos de nuestro mestizaje.

Pero si llevamos el debate al terreno político, la cosa toma tintes muy distintos. El día que la jefa de Gobierno anunció que la escultura de una mujer indígena sustituirá a la estatua del español, mencionó que si bien se reconoce a Cristóbal Colón, es más importante resaltar los 500 años de resistencia indígena que la llegada de los europeos a América.

Y claro, aprovechó para tirarle al PAN por aquella reunión que sostuvieron con VOX, el partido de ultraderecha español que tuvo la ocurrencia de decir que los conquistadores “salvaron” a los indígenas de los aztecas. Casi casi que en lugar de recordar mal esa etapa de la historia, por acá deberíamos vivir agradecidos con los españoles por eso.

Obvio, el PAN y la oposción en general no tomaron nada bien eso y mucho menos la idea de que la estatua de Colón sea retirada de Reforma, pues ya acusan a Sheinbaum de populista por apelar al orgullo que sentimos por nuestro pasado indígena. Y tanto así, que ya andan apoyando una petitición lanzada en Change.org para que la escultura del español regrese a su lugar y no sea sustituida por Tlali.

En la petición se indica que Sheinbaum ordenó retirar la estatua de Colón con el “pretexto” de darle una manita de gato, pero es la fecha en que nomás no la vuelve a colocar en su lugar. Y que de plano quiere reemplazarla, señalan, viola la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arquelógicos, Artísticos e Históricos.

“Por lo tanto, los ciudadanos mexicanos exigimos a la titular del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de México y al INAH regresen de inmediato a su pedestal la estatua de Cristóbal Colón, y al o los culpables les sean aplicadas las sanciones estipuladas en la mencionada Ley”, señala la convocatoria de firmas.

Gobierno de la Ciudad de México: Exigimos que Claudia Sheinbaum regrese la estatua de Colón!!!! – ¡Firma la petición! https://t.co/aOQ7oGUHjP vía @Change_Mex — Jaime del Arenal (@JaimedelArenal) September 12, 2021



“Los mexicanos y particularmente los habitantes de la capital del país nos sentimos indignados y afectados por el retiro de nuestro patrimonio histórico (…) consideramos que se trata de una decisión de carácter populista de la Jefa de Gobierno”.

Calderon y Margarita apoyan la moción

Y pues lo dicho, los opositores andan apoyando la petición pues nada menos que Felipe Calderón y Margarita Zavala andan compartiendo la convocatoria en sus redes sociales. Ambos le dieron retweet a un post donde se pide ir a Change.org para firmar la solicitud y lograr que Colón regrese a Reforma.

Ahora sólo queda preguntar… ¿Tú la firmarás?