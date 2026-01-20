Lo que necesitas saber: Hasta el momento, las autoridades no han explicado por qué Leonardo Ariel Escobar fue detenido. Tampoco han ofrecido grabaciones que ayudarían a echar luz sobre el caso.

Afortunadamente, a los pocos días de hacerse sonar la desaparición de Leonardo Ariel Escobar Barrios (tras haber sido detenido en el aeropuerto de Monterrey), éste fue localizado. En su momento, se difundió que fue hallado en un centro de rehabilitación a donde fue a parar por su propia voluntad… sin embargo, el académico de la Ibero Puebla tiene otra versión y ya la dio a conocer.

Acusa que Guardia Nacional lo detuvo sin razón, golpeó y encerró por tres días

En conferencia de prensa, directivos de la Ibero Puebla mostraron un video en el que Leonardo Ariel Escobar asegura que llegó al centro de rehabilitación donde fue hallado no por su propio pie, sino luego de haber sido “rescatado”: fue encontrado en situación de calle… condición a la que casi-casi fue orillado, luego los golpes, encierro y despojo de pertenencias que sufrió a manos de elementos de la Guardia Nacional y otras autoridades.

De acuerdo con Escobar Barrios, llegó al aeropuerto de Monterrey el 31 de diciembre. Ahí sólo haría una escala de tres horas, luego tomaría vuelo para la CDMX. Sin embargo, sin motivo alguno, fue detenido por elementos de la Guardia Nacional, quienes lo golpearon provocándole fractura de tres costillas. Luego, lo encerraron en una celda de Apodaca en donde permaneció aislado por tres días.

Estuvo en centro de rehabilitación no por voluntad, sino porque lo hallaron casi en situación de calle

Tras ser liberado, el académico de la Ibero Puebla explica que trató de regresar al aeropuerto de Monterrey. Sin embargo, desorientado por los golpes y encierro, sólo continuó recibiendo maltratos de parte de las autoridades: además de despojarlo de sus pertenencias, no le permitieron continuar con su viaje, haciéndolo alejarse de las instalaciones del aeropuerto.

Sin asistencia médica, sin comida e ignorado por la gente para recibir apoyo, Leonardo Ariel Escobar cuenta que acabó deambulando y, casi en situación de calle. Al final, terminó tirado en la maleza para protegerse del sol y evitar una deshidratación. En ese momento, fue que una patrulla que apoya a un centro de rehabilitación lo auxilió, aunque confundiéndolo con un adicto o algo parecido e ingresándolo en sus instalaciones.

Fue tal el estado en que fue encontrado en las calles, que –dice el académico de la Ibero– tardó aproximadamente 10 días en recuperar la consciencia y poder hablar de forma medianamente articulada. Hasta ese momento, pudo decir su nombre y de dónde venía. Ahí donde lo reconocieron gracias a la difusión de su caso.

IBERO Puebla acusa que autoridades no ofrecen pruebas para aclarar lo sucedido a Leonardo Ariel Escobar

Todo lo anterior ocurrió en el lapso del 31 de diciembre al 15 de enero. Recordemos que, cuando se dio a conocer su desaparición, se explicó que el último día en que estuvo en contacto con sus familiares fue el 2 de enero. Después de esa fecha, su novia trató de comunicarse al teléfono personal, pero contestó una mujer que se identificó como personal de Seguridad y que explicó que no podía dar información sobre Leonardo Ariel.

Las autoridades de la Ibero Puebla señalaron varias irregularidades de lo ocurrido a su colaborador. Una de ellas, que las autoridades de migración aseguran que él pasó los filtros migratorios del aeropuerto sin problema… sin embargo, hasta la fecha no han compartido los videos que sustenten sus dichos.

Y bueno, las autoridades del aeropuerto tampoco han entregado las grabaciones del momento de la detención de Leonardo Ariel Escobar… y mucho menos explicado por qué la Guardia Nacional realizó su detención y traslado a la celda de Apodaca.