Hay tiro ahora en Nuevo León por "Ley Mariana" que según busca paridad en gubernatura

Nuevo León no se quiso quedar atrás con una polémica Ley de Paridad que pareciera que tiene otro propósito. Hablamos de la ahora llamada “Ley Mariana”, la cual acusan que en realidad busca que Mariana Rodríguez tenga camino libre para ser la sucesora de Samuel García.

Movimiento Ciudadano propone Ley de Paridad, pero ya le llaman “Ley Mariana”

Sucede que desde hace un par de semanas, la bancada de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa en Nuevo León para que, según dicen, haya paridad de género en las próximas elecciones de 2027, obligando a que todos los partidos tengan una candidata para la gubernatura.

Y claro, una medida así sería de aplaudir si no fuera fácil notar el posible trasfondo del asunto. Y es que parece que Movimiento Ciudadano busca que Mariana Rodríguez tenga el terreno libre para ganar las elecciones, lo que la convertiría en sucesora de su esposo, Samuel García.

Es básicamente lo mismo que pasó en San Luis Potosí con la llamada “Ley Esposa” que terminó vetada, justo porque todo mundo nos dimos cuenta de que el gobernador buscaba promover a su esposa como sucesora al imponer que la gubernatura quedara sólo entre mujeres.

Luisa María Alcalde criticó la “Ley Mariana” en Nuevo León

Hay que admitir que pasaron varios días sin que la propuesta de Movimiento Ciudadano hiciera eco, pero lo hizo luego de que la presidenta de Morena puso el grito en el cielo.

De plano calificó la iniciativa como “falsa paridad” y un interés personal “disfrazado”.

“Nos parece una farsa, ahora según esto promoviendo la inclusión de las mujeres, que hagan iniciativas que tienen nombre y apellido”, dijo, y aunque no mencionó a Mariana Rodríguez, a eso se refiere con el nombre y apellido.

Mariana Rodríguez defiende la “Ley Mariana”; que no es para ella, dice

¿Qué dijiste? ¿Mariana Rodríguez se quedará sin decir nada? Obvio no tardó en responder a través de sus redes sociales y, tras defender la Ley de Paridad propuesta por su partido, amenazó con hacer realidad eso de postularse para gobernadora.

“Llamarle Ley Mariana es sólo un intento de distraer. Esta iniciativa no gira en torno a una persona ni a un nombre, sino a una realidad política que ha sido evidente durante años: Los candidatos más fuertes siguen siendo hombres, tanto en Morena como en el PRI y el PAN”, escribió en sus historias de Instagram.

Mariana Rodríguez acusa a los demás partidos de no centrarse en ese problema y criticar, pero de nuevo, ya pasó en San Luis Potosí donde echaron la iniciativa para atrás y ahí no la vimos luchando por la paridad. ¿Nomás en Nuevo León aplica?

Para colmo, finalizó en tono irónico diciendo que “Si le siguen me lanzo de Gobernadora, porque parece que me tienen pavor”.

De acuerdo con el portal Demoscopia Digital, Morena tiene preferencia para ganar la gubernatura de Nuevo León en estos momentos. Y hablando en específico de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio está por delante de Mariana Rodríguez en la opinión popular. Más motivos para no creerle del todo a la “Ley Mariana”, ¿no?