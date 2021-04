LeyZaldívar: Diputados aprueban en lo general Ley Orgánica del Poder Judicial

Aunque falta discutir más de 500 reservas, con la aprobación en lo general de la minuta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se considera casi un hecho la extensión del mandato de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación… de ahí que se le conoce ya como la #LeyZaldívar.

Luego de un amplio debate, en el que –nuevamente– Porfirio Muñoz Ledo sacó la casta, la Cámara de Diputados llegó a una resolución que ya se veía venir: las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial fueron aprobadas. Casi al borde de las 5:00 am se dio la votación, la cual quedó en 260 votos a favor, 167 en contra y dos abstenciones.

Dentro de la minuta de reforma a la mencionada ley, ahora conocida como #LeyZaldívar, consta el polémico transitorio que haría que la presidencia del magistrado Arturo Zaldívar se prolongue hasta 2024. Dos años más de lo establecido constitucionalmente. Obviamente sobre este asunto se centro la mayoría del debate.

“Me opongo con toda la fuerza y convicción de mi ser, con todo el esfuerzo memorioso que hemos hecho desde 1988 para instaurar en el país un orden democrático y no una República autoritaria a este insensato proyecto de violar la Constitución Política del país“, señaló el diputado Porfirio Muñoz Ledo quien, pese a pertenecer a la bancada morenista, se mostró superlativamente en contra de la llamada #LeyZaldívar.

En su posicionamiento que duró más de una hora 20 minutos, el legendario Muñoz Ledo respondió a cuestionamientos de las bancadas opositoras e, incluso, de la propia… la cual se le dejó ir por su contra a la minuta. “Mientras más democráticos seamos, más respetados seremos en el mundo. Porque México no es un rancho, ni Macuspana ni Batopilas“, respondió el legislador al que, ¡sorpresa!, Morena le negó la posibilidad de reelegirse.

“Te pregunto, Nacho, ¿por qué me tienen en el borde de la renuncia del partido? ¿Por qué me ofendieron y me dejaron cuando la campaña electoral de Morena, gastando cifras multimillonarias?”, preguntó Muñoz Ledo al coordinador de la bancada de Morena en la Cámara, Ignacio Mier.

A favor de la #LayZaldívar habló el diputado Fernández Noroña, quien consideró esta como un instrumento para que la justicia sea impartida a minorías y perseguidos. “El PT se mantiene firme del lado de nuestro gobierno: es una decisión política que entendemos perfectamente y que asumimos el costo de toda su campaña”.