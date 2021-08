Liberan a María Isabel San Agustín, presa por 11 años tras ser víctima de tortura

María Isabel San Agustín es la primera mujer en la CDMX que es beneficiada por la medida que hace unos días anunció AMLO: excarcelación de adultos mayores o en situación de vulnerabilidad, personas que llevan más de 10 años en prisión sin recibir sentencia y víctimas de tortura .

En ese último grupo es en el que, penosamente, se encontraba María Isabel San Agustín. De acuerdo con La Jornada, la mujer de origen indígena fue presa acusada de secuestro… cargo que aceptó tras ser victima de tortura. Pero bueno, se hizo justicia y ayer por la tarde salió libre del penal femenil de Santa Martha Acatitla.

La importancia de este caso fue tal que, incluso, la jefa del gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, se encargó de anunciar la liberación que estaba por ocurrir: “Me comuniqué con la familia de la señora María Isabel San Agustín para informarle de su liberación en las próximas horas, después de sufrir tortura y pasar 11 años injustamente presa”, señaló Sheinbaum por medio de sus redes sociales.

La mujer originaria de Hidalgo, quedó en libertad alrededor de las 18:00 horas de ayer, jueves 5 de agosto. Sin querer hablar ya de los hechos que desembocaron en su injusta encarcelación, María Isabel se limitó a abrazarse con sus familiares y expresar deseos de retomar su vida. “Ya no quiero hablar de eso. Ahora sólo quiero ver a mi familia y a mis hijos que no los he visto”.

De acuerdo con Proceso, María Isabel San Agustín fue detenida en 2011, acusada (sin pruebas) de secuestro. Dos años después, fue sentenciada a 65 años de prisión por dicho delito. Debido a las irregularidades del caso, la Procuraduría capitalina pidió –en 2018– que se repusiera el proceso y que a éste se le aplicara el Protocolo de Estambul, con el objetivo de documentar los actos de tortura en su contra.

En la liberación de María Isabel San Agustín trabajaron representantes del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, así como de la Fiscalía General de Justicia, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y la Secretaría de las Mujeres. Según La Jornada, Claudia Sheinbaum se encargó de gestionar ante la FGJ para que ésta desistiera del caso en contra de la mujer.

“Nunca va a volver, porque es inocente, ya se hizo justicia. Nos llamó Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno, nos notificó, no lo creíamos y aquí está”, señaló el padre de María Isabel San Agustín.

Ya que existen varios casos parecidos, autoridades de la CDMX trabajan en el decreto para lo anunciado por AMLO hace unos días en la mañanera: excarcelación de adultos mayores o en situación de vulnerabilidad, personas que llevan más de 10 años en prisión sin recibir sentencia y víctimas de tortura.