UNESCO quita al Puerto de Liverpool categoría de Patrimonio Mundial

Después de permanecer 17 años en la Lista del Patrimonio Mundial y 9 años en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), recientemente el Comité del Patrimonio Mundial tomó la decisión de sacar el Puerto Marítimo Mercantil de Liverpool, en Reino Unido, de la Lista del Patrimonio Mundial.

¿Por qué? De acuerdo con el Comité, el proyecto Liverpool Waters y otros desarrollos urbanísticos dentro del sitio y en su zona de amortiguamiento van en detrimento de la autenticidad e integridad del sitio.

Por medio de un comunicado, el centro histórico y la zona portuaria de Liverpool se inscribieron en la Lista de Patrimonio Mundial porque son testimonio del desarrollo de uno de los centros más importantes del comercio marítimo mundial de los siglos 19 y 19, además de ilustrar desarrollos precursores en tecnología y gestión portuarias modernas.

“La supresión de un sitio de la Lista del Patrimonio Mundial es una pérdida para la comunidad internacional y para los valores y compromisos derivados de la Convención del Patrimonio Mundial“, se lee.

#BreakingNews #Video | @MayorLpool Joanne Anderson responds to UNESCO’s decision to delete Liverpool from its list of World Heritage sites. pic.twitter.com/PCrAsNvyu0

— Liverpool City Council (@lpoolcouncil) July 21, 2021