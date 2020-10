¿Cómo detectar una llamada de extorsión y qué hacer?

Seguramente tú o alguien cercano a ti ha recibido una llamada de un primo de Estados Unidos que necesita que le mandes un dinero porque tuvo un accidente o de un alguien que afirma tener secuestrado a un familiar y pide dinero por el rescate. También aquellos que anuncian un premio que solo les pueden dar a cambio de un depósito o, el más reciente, un primo que necesita 50 mil pesos para pagar el hospital privado porque tiene COVID-19 y no se quiere morir.

Se trata de llamadas de extorsión que buscan engañar a la persona que contesta el teléfono aprovechándose del factor sorpresa para sacarle información o bien dinero. Es importante que podamos identificar una llamada de este tipo para no caer en el juego…

¿Cómo saber si se trata de una extorsión o fraude?

Cuando recibes una llamada en la que te piden de dinero, amenazan con tener a un familia secuestrado o te ganaste un premio millonario hay ciertos factores que te permiten darte cuenta si en realidad es un engaño.

Para empezar verifica el origen de la llamada, si el número es privado o no aparece registro en el identificador es un signo de alerta.

Quien llama se identifica con un nombre o alias como "comandante x" o "ingeniero z".

Hay mucho diálogo en la llamada . La persona te irá muchos detalles de dónde viene, cuándo llegó, para que quiere el dinero y demás con el objetivo de que le creas.

Para evitar que cuelgues, el delincuente amenaza con privar de la vida al presunto familiar e incluso puedes oír a alguien gritando de fondo. Esto en el caso de amenaza de secuestro.

Es probable que usen sonidos ambientales como sirenas, sonidos de calle, de carretera o incluso gritos. Lo puedes identificar porque se escuchan en tonos más bajos que la voz del delincuente.

Si se piden depósitos bancarios, envíos de dinero o, en el caso de presuntos secuestros, exige un pago inicial y luego aceptará los recursos que la víctima tenga a la mano.

¿Qué se puede hacer?

Lo que tienes que tener en cuenta en todo momento es que si recibes una llamada de un número que no conoces o de alguien a quien no reconoces (el primo de Estados Unidos, la sobrina accidentada, etc.), al contestarla notarás que el delincuente pone la situación como extremadamente urgente para presionarte a que reacciones sin pensar.

Cuando detectes esto lo mejor es colgar. La fórmula ante este tipo de llamadas es colgar, verificar y denunciar.

Una vez que colgaste verifica que tu familiar o cercano esté bien, en caso de una amenaza de secuestro. Una vez que esto pase, denuncia ante las autoridades correspondientes para que el número quede marcado y se puedan evitar más de estas llamadas.

A principios de este año, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México lanzó una aplicación llamada “No + extorsiones”. La aplicación funciona con una base de datos de más de 150 mil números telefónicos, mismos que han tenido denuncias por extorsión.

Una vez que la app está instalada en tu teléfono te alertará cuando recibas una llamada de un número sospechoso, por lo que podrás colgar y llenar un pequeño formulario dentro de la app para denunciar.

La aplicación está disponible para Android y IOS. Al iniciar solo tienes que especificar el estado en donde vives y tu edad.

Si no tienes la aplicación o por cualquier cosa no puedes denunciar la llamada por este medio, lo puedes hacer por medio de la Unidad de Contacto del Secretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).

De igual forma puedes descargar la aplicación Mi Policía para hacer la denuncia o escribir por medio de la cuenta de Twitter @UCS_GCDMX o un correo a [email protected].gob.mx

De igual forma está disponible el número 55 4331 9636 para la aplicación WhatsApp.

En el resto del país cada dependencia de seguridad estatal cuenta con un modelo de denuncias. Es sumamente importante presentar la denuncia debido a que así se pueden identificar los números y evitar que se repitan las llamadas. Siempre anota el número del que recibiste la llamada y tenlo a la mano.

Ten en mente que muchas veces estas llamadas se hacen al azar por lo que en realidad el delincuente no te conoce, solo se aprovecha del factor sorpresa para sacarte información.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano, al corte del 15 de junio en la CDMX la extorsión más frecuente es una llamada de sondeo para recabar información de posibles víctimas, ya sea de bancos, seguros, que te ganaste un premio, etc.

Le siguen las amenazas, el secuestro virtual, la llamada de supuestos integrantes de organizaciones delictivas, extorsión, derecho de piso, una supuesta infidelidad o bien una llamada proveniente del reclusorio.