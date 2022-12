En el gobierno de la CDMX diiiicen que desde el primer momento se ofreció ayuda a la familia de las hermanas que murieron al caer en una coladera. Sin embargo, a un mes del lamentable hecho, la madre niega esos dichos y reclama la falta de ayuda.

“Ellas no tuvieron la culpa, no puede ser posible que las autoridades sean tan deshumanas para brindar los servicios básicos. Yo no pedí estar en esta situación“, reclamó María Elvira Canchola Montoya, luego de una pequeña ceremonia celebrada en el lugar en el que sus hijas, Sofía y Esmeralda, perdieron la vida.

FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Fue la noche del 10 de noviembre cuando Sofía y Esmeralda murieron al caer en una coladera sin tapa, esto en las inmediaciones del Palacio de los Deportes: iban al concierto de Zoé. Según las autoridades, una de ellas cayó primero y, en el intento de ayudarla, la otra joven se arrojó al interior de la coladera. Las labores de rescate iniciaron casi de inmediato, sin embargo, cuando se recuperaron los cuerpos ya era demasiado tarde.

A un mes de lo sucedido con sus hijas, María Elvira Canchola reclama que las autoridades no se han dejado ver. Ni siquiera para cubrir con los gastos funerarios. Según le dicen, ese apoyo “aún está en trámite”.

FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

“Al día de hoy, el gobierno a mí, en mi mano, no me ha dado un peso. Me dicen que el apoyo funerario aún sigue con trámites”, aseguró la madre de Sofía y Esmeralda en entrevista compartida por el reportero Eugenio Zetina. “No es justo lo de mis niñas, ellas no pidieron esa negligencia“.

De acuerdo con Animal Político, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (CEAVI) asegura que la familia de las chicas sí han recibido la ayuda necesaria “desde el primer momento”.

FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Aunque la madre de Sofía y Esmeralda asegura que las autoridades le dicen que el apoyo está en trámite, la CEAVI dice que la ayuda ya se entregó: fue “una dotación de servicios gratuitos de traslado, velación por dos noches y cobertura total de gastos funerarios”.

La CEAVI – en tarjeta informativa citada por Animal Político – también señala que se ayudó con cuatro urnas (dos transitorias y dos permanentes), donde se colocaron los restos de las hermanas. Además se ayudó con la adquisición de nichos en Mausoleos del Ángel. Todo sin costo y a perpetuidad a favor de la madre.

Pues eso dice la CEAVI, sin embargo, María Elvira Canchola ha acudido hasta al Congreso de la CDMX para exigir apoyo y, sobre todo, que haya justicia para Sofía y Esmeralda: “Les pido encarecidamente como una madre, les pido por favor que se haga justicia, quiero creer que la justicia de verdad existe”.