Lo que necesitas saber: Antes que Xóchitl Gálvez, la senadora Kenia López tuvo su propia versión de las mañaneras: las "contramañaneras". Y le fue...

Hace unos meses, Xóchitl Gálvez decía que las mañaneras nomás eran pérdida de tiempo y, de hecho, aseguró que las desaparecerá de llegar a la presidencia. “Tres doritos después”… las incorporará a su campaña.

La senadora Xóchitl Gálvez / FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Apenas revisará el formato de sus mañaneras

Luego de que en redes se difundiera que la candidata presidencial del Frente por México le copiará a AMLO sus mañaneras, varios sospecharon de la información… pues cómo, si la panista las despreció durante harto tiempo y dudaba de su utilidad. Sin embargo, la propia Xóchitl Gálvez confirmó que así será: se aventará sesiones matutinas como las del presidente.

“Estamos revisando unas propuestas. Mañana tengo una reunión con mi equipo sobre los formatos y ya les anunció la decisión”, señaló Xóchitl Gálvez en entrevista para Milenio, luego de participar en el foro “Un Gobierno de Coalición en Lugar de una Autocracia”.

Xóchitl Gálvez en intensa y muy seria campaña por la candidatura de la oposición / Foto: @XochitlGalvez

¿Mañaneras?… “hay que informar cuando haya algo que informar”, decía Xóchitl Gálvez

Aunque fueron las mañaneras de AMLO desde donde halló impulso para lanzarse para la candidatura de la oposición, en su momento Xóchitl Gálvez decía que pin%$#es conferencias matutinas servían pa’ dos cosas: “hay que trabajar en lugar de perder el tiempo. Hay que informar cuando haya algo que informar”, dijo la panista en una entrevista con Joaquín López-Dóriga, en septiembre pasado… una declaración que, en su momento, le valió aplausos.

Foto: @PRDMexico

No es la primera vez que Xóchitl Gálvez se agarra de las mañaneras para tratar de subir su popularidad. Por ahí de los últimos meses de 2023, lanzó la campaña de “Las verdaderas mañaneras”. En ésta, cada mañana difundía imágenes de mujeres que tienen que levantarse desde muy temprano para desempeñar sus diversas actividades. Como ella… seeee… No pegó.

Las “verdaderas mañaneras” de Xóchitl Gálvez / Imagen: X

Xóchitl Gálvez no será la primera panista en hacer su propia versión de las mañaneras. Antes que ella, la senadora Kania López Rabadán trató de opacar las conferencias matutinas de AMLO… “las contramañaneras” las llamó. ¿Pegaron? Pues… si no las conocían, todavía en noviembre del año pasado las realizaba. Ahora, quizás por asuntos de agenda, ya no se las avienta.

Ahh, aunque todavía no se sabe de formatos y contenidos, en redes los seguidores de Xóchitl Gálvez diiiiicen que las mañaneras de la panista serán para contrarrestar las fake news de AMLO y dar a conocer los verdaderos datos.

Te puede interesar